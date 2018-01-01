Yeni yıla detoksla başlayın

HAZIRLAYAN: SUMRU AYDIN

Yeni yılda Sağlığımızla İlgili Doğru Kararları Alabilmek İçin Tavsiyeleriniz Neler Olabilir?

Yeni yılla birlikte hayata dair yeni hedeflerimiz oluşur. Bunların içerisinde beslenme hedefi olanlarda oldukça fazla. Her yıl genelde geçmiş yılın muhasebesi yapılır ve yeni hedefler belirlenir. Böyle bir dönem yeniye geçmek için ne güzel bir hedeftir . Beni hep heyecanlandırır ve mutlu eder. Kendi iç motivasyonumuzu keşfetmek için heyecan duymak ve yapabileceğimize inanmak en güçlü koltuk değneğidir.

Ben neleri değiştirmek istediğimi, neleri yapmak istediğimi, neleri artık yapmak istemediğimi her yıl düşünürüm. Bir de yaşadığım olaylara uzaktan bakıp “ Neyi daha iyi yapabilirim?” “Nasıl daha farklı olabilirdi? ” diye de değerlendiririm. Size de kendiniz için bunu yapın ama sadece düşünce boyutunda bırakmayın, hemen bir kâğıt-kalem hazırlayarak, neleri yapmak, değiştirmek, gerçekleştirmek istediğinizi not edin. Hedefleri yazarak belirleyin sadık kalabilmek için en önemli şey isteklilik ve arzudur. Hedef listenizi hangi sırayla yazdığınıza bir bakın işte bu öncelik sıranız neyi, ne kadar çok istediğinizi belirlemede önemli rol oynar.

Hedefleri belirlemede ve gerçekleştirmede önemli faktörler vardır. Bunlar;

Gerçekçi hedef belirlemek:

Hedefin somut ve ölçülebilir olması:

Kendinizle ilgili hedefler belirleyin:

Hedefleri belirlerken olumlu ifadelere odaklanmak:

Yukarıda bahsedilenler, bizim hedeflerimizi oluştururken, daha doğru ve sağlıklı kararlar almamızı sağlayan etmenlerdir. Hedeflere ulaşmak ise emek ve çaba ister. Ancak, bu hedeflere ulaştıktan sonraki devamlılık ve süreklilik de bizim elimizdedir. Bunun için, yaptıklarımızı her zaman not etmeliyiz ve gerçekleştirdiğimiz hedeflerimiz için, kendimize küçük ödüller verebiliriz. Bu da motivasyonumuzu arttırıcı etkiye sahip olabilir.

Yılbaşı Gecesi İstediğimizi Yedik ve İçtik. Peki 1 Ocak Günü Nasıl Beslenmeliyiz ki Yeni Yıla Daha Sağlıklı Başlayalım?

Yılbaşı gecesi çoğumuz dikkat etmeye çalışırken başka bir büyük kısımda karbonhidrattan zengin ve alkol tüketimini abartarak ertesi gün mide-hazımsızlık problemleri yaşayabilir fazla kalori artışı bir beslenme izlediği için ağırlık kontrolünü sağlayamayabilir. Bu durumların önüne geçebilmek için yılbaşı ertesi güzel önerilerle yola devam edelim madem 2018 için radikal kararlar aldık o zaman 1 ocak itibariyle başlayalım.

Detoks çayı ile midenizi rahatlatın!

Yılbaşı ve ertesinde de yeterli miktarda su içilmesi çok önemlidir. Taze meyve suları, bitki ve meyve çayları da içilebilir. Detoks çayı, gün içinde midenin rahatlatılıp enerji depolanması için yardımcı olur. Detoks çayı 1 kabuk tarçın + 1 yeşil elmanın kabuğu + bir tutam mate yaprağı ve bir tutam ıhlamur çayı ile yapılabilir. Mate yaprağı; vücuttaki ödemin atılmasına, kan şekeri ve kolesterolün düzenlenmesine katkıda bulunur. Ihlamur, ağrı gidericidir ve toksit etkenleri uzaklaştırır. Tarçın; kan şekerini dengeler, gaz ve şişkinliği giderir, iyi huylu kolesterolü yükseltir, antibiyotik etkisi vardır.

1 Ocak’ta evde dinlenin

Bedensel yorgunluk bütün gün yatmaktan çok hafif hareketlerle atılabilir. Ancak yoğun alışverişler, sinema programları ya da yorucu aktiviteler yerine günü evde geçirmek vücudun dinlenmesi açısından faydalı olacaktır.

Midenizi dinlendirin…

Bütün bir gece yiyecekleri sindirmekle uğraşarak yorulan mide, ertesi gün dinlendirilmelidir. Zeytinyağlılar, çorba ve salatalar mideye iyi gelecektir. Bitki çaylarından rezene ve anason gaz problemlerinin giderilmesine, melisa ve papatya ise vücudun dinlenmesine yardımcı olacaktır.

Yılbaşı gecesi çok fazla kaçıranlar için 1 Ocak detoks günü yapalım mı? Fizyolojik ve psikolojik olarak bedeninize ve ruhunuza çok iyi gelecek.

DETOKS 1.

Sabah uyanınca

1 Lt Suya(1 Tutam Maydanoz + 1 Dilim Limon + 1 Kabuk Tarçın)

1-2 Su Bardağı Su İçiyoruz

5-10 dk sonra kahvaltı

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 kutu probiyotik yoğurt içerisine 2 yemek kaşığı nar

1 çay kaşığı toz tarçın

Ara Öğün-1

1 fincan detoks çayı ( Detoks çayı 1 kabuk tarçın + 1 yeşil elmanın kabuğu + bir tutam mate yaprağı ve bir tutam ıhlamur çayı ile yapılabilir) + 2 adet kuru erik

Öğle Yemeği

Doyana kadar haşlanmış brokoli içerisine maydanoz+ dereotu+ nane

Yanında 1 su bardağı yoğurt ile

Ara Öğün-2

1 porsiyon taze meyve + 6 çiğ badem

Akşam Yemeği

150 gr fırında balık (yanında haşlanmış ya da ızgara sebze garnitür)

1 su bardağı soda (1 dilim limon ilave)

Ara Öğün-3

1 fincan detoks çayı ( Detoks çayı 1 kabuk tarçın + 1 yeşil elmanın kabuğu + bir tutam mate yaprağı ve bir tutam ıhlamur çayı ile yapılabilir)