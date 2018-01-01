Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115333
ALTIN
158.810
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1182
EURO
4.5472
'Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün değil'
'Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün...
İdlib'e hava saldırısı
İdlib'e hava saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
A Milliler, 2017'de...
A Milliler, 2017'de...
TOKİ'nin 2018 hedefi...
TOKİ'nin 2018 hedefi...

Yeni yıla detoksla başlayın

Öncelikle herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Yeni yılın ilk gününde yılbaşı gecesi masasında fazla kalanlar için midenize iyi gelecek harika bir yazı ile karşınızda olmak istedim. Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Dursun, yeni hedefler, umutlar ve başlangıçlar için yılın ilk gününde iç motivasyonumuzu hesaba katarak ayakları yere basan önerileri ve son derece önemli olan 1 günlük Detoks programıyla sizi yeni yıla sağlıklı ve zinde hazırlıyor. Yılbaşı akşamı yedik içtik ama şimdi daha sağlıklı ve zinde bir vücut için aynı kararlılıkla uyacağımız bir beslenme programına başlamalıyız. Gelin bu yıl hep birlikte hem sağlıklı beslenme hem de spor yapmak ile ilgili sürdürülebilir kararlar alalım. Zaman su gibi akıp geçiyor, sağlıklı yaş almak için doğru ve uygulanabilir bir program ile hoş geldin 2018 diyelim…Sağlık ve Sevgiyle…

Yeni yıla detoksla başlayın

Öncelikle herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Yeni yılın ilk gününde yılbaşı gecesi masasında fazla kalanlar için midenize iyi gelecek harika bir yazı ile karşınızda olmak istedim. Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Dursun, yeni hedefler, umutlar ve başlangıçlar için yılın ilk gününde iç motivasyonumuzu hesaba katarak ayakları yere basan önerileri ve son derece önemli olan 1 günlük Detoks programıyla sizi yeni yıla sağlıklı ve zinde hazırlıyor. Yılbaşı akşamı yedik içtik ama şimdi daha sağlıklı ve zinde bir vücut için aynı kararlılıkla uyacağımız bir beslenme programına başlamalıyız. Gelin bu yıl hep birlikte hem sağlıklı beslenme hem de spor yapmak ile ilgili sürdürülebilir kararlar alalım. Zaman su gibi akıp geçiyor, sağlıklı yaş almak için doğru ve uygulanabilir bir program ile hoş geldin 2018 diyelim…Sağlık ve Sevgiyle…

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:33
0 Okunma
Yeni yıla detoksla başlayın
banner84

HAZIRLAYAN: SUMRU AYDIN

Yeni yılda Sağlığımızla İlgili Doğru Kararları Alabilmek İçin Tavsiyeleriniz Neler Olabilir?

Yeni yılla birlikte hayata dair yeni hedeflerimiz oluşur. Bunların içerisinde beslenme hedefi olanlarda oldukça fazla. Her yıl genelde geçmiş yılın muhasebesi yapılır ve yeni hedefler belirlenir. Böyle bir dönem yeniye geçmek için ne güzel bir hedeftir . Beni hep heyecanlandırır ve mutlu eder. Kendi iç motivasyonumuzu keşfetmek için heyecan duymak ve yapabileceğimize inanmak en güçlü koltuk değneğidir.

Ben neleri değiştirmek istediğimi, neleri yapmak istediğimi, neleri artık yapmak istemediğimi her yıl düşünürüm. Bir de yaşadığım olaylara uzaktan bakıp “ Neyi daha iyi yapabilirim?” “Nasıl daha farklı olabilirdi? ” diye de değerlendiririm. Size de kendiniz için bunu yapın ama sadece düşünce boyutunda bırakmayın, hemen bir kâğıt-kalem hazırlayarak, neleri yapmak, değiştirmek, gerçekleştirmek istediğinizi not edin. Hedefleri yazarak belirleyin sadık kalabilmek için en önemli şey isteklilik ve arzudur. Hedef listenizi hangi sırayla yazdığınıza bir bakın işte bu öncelik sıranız neyi, ne kadar çok istediğinizi belirlemede önemli rol oynar.

Hedefleri belirlemede ve gerçekleştirmede önemli faktörler vardır. Bunlar;

  • Gerçekçi hedef belirlemek:
  • Hedefin somut ve ölçülebilir olması: 
  • Kendinizle ilgili hedefler belirleyin:
  • Hedefleri belirlerken olumlu ifadelere odaklanmak:

Yukarıda bahsedilenler, bizim hedeflerimizi oluştururken, daha doğru ve sağlıklı kararlar almamızı sağlayan etmenlerdir. Hedeflere ulaşmak ise emek ve çaba ister. Ancak, bu hedeflere ulaştıktan sonraki devamlılık ve süreklilik de bizim elimizdedir. Bunun için, yaptıklarımızı her zaman not etmeliyiz ve gerçekleştirdiğimiz hedeflerimiz için, kendimize küçük ödüller verebiliriz. Bu da motivasyonumuzu arttırıcı etkiye sahip olabilir.

Yılbaşı Gecesi İstediğimizi Yedik ve İçtik. Peki 1 Ocak Günü Nasıl Beslenmeliyiz ki Yeni Yıla Daha Sağlıklı Başlayalım? 

Yılbaşı gecesi çoğumuz dikkat etmeye çalışırken başka bir büyük kısımda karbonhidrattan zengin ve alkol tüketimini abartarak ertesi gün mide-hazımsızlık problemleri yaşayabilir fazla kalori artışı bir beslenme izlediği için ağırlık kontrolünü sağlayamayabilir. Bu durumların önüne geçebilmek için yılbaşı ertesi güzel önerilerle yola devam edelim madem 2018 için radikal kararlar aldık o zaman 1 ocak itibariyle başlayalım.

Detoks çayı ile midenizi rahatlatın!

Yılbaşı ve ertesinde de yeterli miktarda su içilmesi çok önemlidir. Taze meyve suları, bitki ve meyve çayları da içilebilir. Detoks çayı, gün içinde midenin rahatlatılıp enerji depolanması için yardımcı olur. Detoks çayı 1 kabuk tarçın + 1 yeşil elmanın kabuğu + bir tutam mate yaprağı ve bir tutam ıhlamur çayı ile yapılabilir. Mate yaprağı;  vücuttaki ödemin atılmasına, kan şekeri ve kolesterolün düzenlenmesine katkıda bulunur. Ihlamur, ağrı gidericidir ve toksit etkenleri uzaklaştırır. Tarçın; kan şekerini dengeler, gaz ve şişkinliği giderir, iyi huylu kolesterolü yükseltir, antibiyotik etkisi vardır.

1 Ocak’ta evde dinlenin

Bedensel yorgunluk bütün gün yatmaktan çok hafif hareketlerle atılabilir. Ancak yoğun alışverişler, sinema programları ya da yorucu aktiviteler yerine günü evde geçirmek vücudun dinlenmesi açısından faydalı olacaktır.

Midenizi dinlendirin…

Bütün bir gece yiyecekleri sindirmekle uğraşarak yorulan mide, ertesi gün dinlendirilmelidir. Zeytinyağlılar, çorba ve salatalar mideye iyi gelecektir. Bitki çaylarından rezene ve anason gaz problemlerinin giderilmesine, melisa ve papatya ise vücudun dinlenmesine yardımcı olacaktır.

Yılbaşı gecesi çok fazla kaçıranlar için 1 Ocak detoks günü yapalım mı? Fizyolojik ve psikolojik olarak bedeninize ve ruhunuza çok iyi gelecek.

DETOKS 1.

Sabah uyanınca

1 Lt Suya(1 Tutam  Maydanoz + 1 Dilim Limon + 1 Kabuk Tarçın)

1-2 Su Bardağı Su İçiyoruz

5-10 dk sonra kahvaltı

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 kutu probiyotik yoğurt içerisine 2 yemek kaşığı nar 

1 çay kaşığı toz tarçın 

Ara Öğün-1

1 fincan detoks çayı ( Detoks çayı 1 kabuk tarçın + 1 yeşil elmanın kabuğu + bir tutam mate yaprağı ve bir tutam ıhlamur çayı ile yapılabilir) +  2 adet kuru erik 

Öğle Yemeği

Doyana kadar haşlanmış brokoli içerisine maydanoz+ dereotu+ nane

Yanında 1 su bardağı yoğurt ile 

Ara Öğün-2

1 porsiyon taze meyve + 6 çiğ badem

Akşam Yemeği

150 gr fırında balık (yanında haşlanmış ya da ızgara sebze garnitür)

1 su bardağı soda (1 dilim limon ilave)

Ara Öğün-3

1 fincan detoks çayı ( Detoks çayı 1 kabuk tarçın + 1 yeşil elmanın kabuğu + bir tutam mate yaprağı ve bir tutam ıhlamur çayı ile yapılabilir)

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.01.2018 11:37
Anahtar Kelimeler:
Avrasya HastanesiBeslenme Ve Diyet UzmanıSeda Dursun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün değil'
'Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün değil'
Sağlığa 5 yılda harcanan...
Sağlığa 5 yılda harcanan...
Moringa bitki çayı ile kilo verme
Moringa bitki çayı ile kilo verme
Lösemili çocuklar için yeni yıl kutlaması
Lösemili çocuklar için yeni yıl kutlaması
Kronik ve ağır hastalığı olanlara destek
Kronik ve ağır hastalığı olanlara destek
Uzmanlardan aşı uyarısı
Uzmanlardan aşı uyarısı
Kırmızı pelerin orijinal satış sitesi
Kırmızı pelerin orijinal satış sitesi
Bel Fıtığının Nüks Etme Riski Var Mı?
Bel Fıtığının Nüks Etme Riski Var Mı?
Viral hepatitlere aşı uyarısı
Viral hepatitlere aşı uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ