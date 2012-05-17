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Yeni doğanda göz kontrolü şart

Yeni doğan bebeklerin ve özellikle prematürelerin mutlaka göz muayenesinden geçirilmesi gerektiği bildirildi

Yeni doğanda göz kontrolü şart

Yeni doğan bebeklerin ve özellikle prematürelerin mutlaka göz muayenesinden geçirilmesi gerektiği bildirildi

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:22
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Yeni doğanda göz kontrolü şart
İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin doğumdan sonra mutlaka gözlerinin muayene edilmesinin hem çocukluk çağında hem de erişkinlikte oluşabilecek birçok göz hastalığının önüne geçilmesini sağlayacağını söyledi.

Berk, en önemli sorunlardan birinin erken doğumlarda görüldüğünü, prematüre doğumlarda körlük veya görme kaybıyla sonuçlanan ''erken doğan retinopatisi'' (ROP) gelişebildiğini söyledi.
Bebek 32. haftadan önce ve bin 500 gramın altında doğmuşsa, kuvöz öyküsü söz konusuysa doğumu takiben 4. haftada mutlaka göz kontrolü yapılması gerektiğini belirten Berk, ''Bu kontrolleri bebeği aileye vermeden, yeni doğan yoğun bakımındayken yapıyoruz ya da yoğun bakımdan çıktıktan sonra polikliniklerde yapıyoruz. Retinayı besleyecek damarlar gelişmemişse o zaman buna ROP diyoruz ve 36-40. haftalarda lazerle tedavi ediyoruz'' diye konuştu.
Annelerin bebeklerinin gözleriyle bir şeyleri takip edip etmediğini dikkat etmeleri uyarısında bulunan Berk, 4. haftadan itibaren çocuk ve annenin göz teması kurabilmesi gerektiğini söyledi.
Berk, bebek 4. haftadan itibaren göz temasına girmiyorsa veya gözlerinde titreme hareketleri varsa o zaman az görme, göz kayması veya az görme olabileceği düşünülerek doktora başvurulması gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Berk, ''Aileler çocuklarının muayene edilebileceğini bilsinler. Sanılıyor ki 3 ya da 4 yaş öncesinde muayene edilemez. Anne karnında bile gerekirse muayene edilebilir. Çocukların gözlerini erken görebilmemiz çok önemli'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:23
Anahtar Kelimeler:
Göz Kontrolü
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