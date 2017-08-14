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Yemen'de yarım milyon kolera vakası

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki kolera salgınında vaka sayısının yarım milyonu geçtiğini ve yaklaşık 2 bi̇n kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yemen'de yarım milyon kolera vakası

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki kolera salgınında vaka sayısının yarım milyonu geçtiğini ve yaklaşık 2 bi̇n kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:21
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Yemen'de yarım milyon kolera vakası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında vaka sayısının yarım milyonu geçtiğini ve yaklaşık 2 bi̇n kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de geçen nisan sonunda başlayan kolera salgını bazı bölgelerde yavaşlayarak yayılmaya devam ederken yeni etkilenen bölgelerde ise hızla yayılıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yemen'deki kolera salgınında vaka sayısının 500 bini geçtiği vurgulandı.

Yemen'deki kolera salgınının dünyada devam eden en büyük salgın olduğunun altı çizilen açıklamada, "Yemen'de her gün 5 bin yeni vaka tespit ediliyor." bilgisine yer verildi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması gibi nedenlerden her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'deki kolera salgınında vaka sayısının yıl sonuna kadar 600 bini geçebileceği uyarısında bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık örgütüYemenKolera VakasıKolera
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