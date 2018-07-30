Yaz Aylarında Kadın Hastalıklarına Dikkat!

HABER: SUMRU AYDIN



Havuz ve denizden en çok bulaşan hastalığın genital mantar enfeksiyonları olduğunu biliyor musunuz? Özellikle kalabalık insan gruplarının kullandığı havuzlar birçok kadın hastalığına davetiye çıkarıyor. Yaz aylarınızın kabusa dönmemesi için jinekolojik muayenenin önemi ve dikkat edilmesi gereken hususları Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Baykan sağlık notları takipçileri için anlatıyor! Aşağıdaki uyarıları dikkate aldığınız sürece enfeksiyon kapma ihtimaliniz oldukça az. Şayet genital bölgede kaşıntı, kötü koku, şişlik gibi belirtiler varsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Aynı zamanda tatil sezonu bittikten sonra da jinekolojik muayeneden geçmenizi öneriyoruz. Herkese mutlu haftalar diliyorum.





Enfeksiyon Oluşumuna Karşı Nasıl Önlem Almalıyız?

Havuzun en kalabalık olduğu saatlerde mümkün derece havuza girmekten kaçının. Çünkü havuzda yüzen herkes az veya çok havuzu kirletecektir. Havuzun temizleme sistemlerinin, fazla kişinin havuzda olması durumunda yetersiz kalma ihtimali vardır. Böyle bir durumda enfeksiyon kapılması kaçınılmaz bir hal alabilir.

Bazı havuzlarda su sirkülasyonu yeterli seviyede olmayabiliyor. Bu durumun tespiti yapıldıktan sonra havuza girilmesinde yarar vardır. Eğer havuzun kirli olduğu fikri galip geliyorsa bu durumda havuza girmemek gerekir. Bu durum sadece havuz için geçerli değildir. Suyu kirli olduğunu düşündüğünüz denizler de aynı şekilde sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden gireceğiniz suyun temiz olup olmamasına nerede olursanız olun mutlaka dikkat edin!

Islak mayoyla asla uzun süre kalmayın. Çünkü Vajinal enfeksiyon rahatsızlıklarının büyük bir bölümü bu sebeple oluyor. Islaklık ve nem enfeksiyon riskini arttırıyor.

Havuz ve deniz sonrası duş almak şart! Vücutta eğer enfeksiyon oluşturabilecek zararlı bakteriler varsa bunlardan duş alınarak hemen kurtulmak gerekir. Hastalık oluşmaması için her gün mutlaka duş almak şarttır. Duş hem havuza veya denize girmeden öncesinde hem de havuzdan veya denizden çıktıktan sonra alınmalıdır.

Duşta kullanılan pH değerine dikkat! Eğer deniz ve havuz suyuyla aynı pH değerine sahipse duş almanın bir anlamı kalmayacaktır.

Yaz aylarında mevsimin çok sıcak geçmesi nedeniyle sıklıkla terleme durumunun olması ya da havuz veya denize sık girilmesi nedeniyle vücutta çok fazla nem olur. Bu durum zararlı bakterilerin en sevdiği durumdur. Bu yüzden iç çamaşırların hemen her gün değiştirilmesi çok faydalıdır. Bunun yanı sıra giyilen iç çamaşırların da pamuk oranı ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur.

Yılda En Az Bir Kere Jinekolojik Muayene Şart!

Kadınların yılda bir rutin jinekolojik muayene olmaları jinekolojik hastalıkların erken tanınmasına, risk faktörlerinin belirlenmesine imkan sağlayarak erken müdahale şansı sağlar. Tavsiye edilen jinekolojik muayene başlangıç yaşı 21’dir. Ancak 13-15 yaşları civarında da jinekolojik muayene yapılmadan genç kızların jinekolojik gelişim bilgilendirilmesi, kilo gelişimi, özellikle human papilloma virüs aşısı (HPV) gibi konularda bilgilendirilmeleri amacıyla jinekolojik kontrolden geçmeleri tavsiye edilir.

Vajinal Akıntıya Dikkat!

Adet döngüsünün belirli zamanlarında görülen beyaz ve kokusuz olan akıntılar hormonların etkisiyle oluştuğundan sağlık açısından herhangi bir zararı yoktur. Ancak sarı ya da yeşil, kokulu, parça şeklinde ise ve yanma, cinsel ilişki sırasında rahatsızlığa yol açıyorsa bu noktada hastalıklardan bahsedebiliriz.

Normalden farklı yapıda olan patolajik akıntılar, rahim ağzı iltihaplarının habercisi olabilir. Bunun dışında servikal enfeksiyon ve birçok kadın hastalıkları da patolojik akıntılara sebep olabilir.

Patolajik Vajinal Akıntıların Belirtileri:

Vajinadan gelen normal olmayan akıntılar,

Kasıklarda ve alt karın bölgesinde ağırlık,

Kaşıntı,

Cinsel ilişki sırasında ağrı hissi

İlerleyen vakalarda kanama

Tedavi İçin Geç Kalmayın!

Eğer bakteriyel vajinit( sarı, beyaz, gri akıntı, kaşınma ve cinsel ilşiki sırasında herhangi bir ağrıya neden olmayan enfeskiyon) antibiyotikle tedavi edilir. Cinsel yolla geçmişse eşin de tedavisi gerekir. Mantar enfeksiyonu için antimantar ilaç kullanımı ile tedavi edilir. Bu ilaçlar genelde reçetesiz satılır. Ancak belirtilerin nedeni mantar değilse bu ilaçların kullanımı asıl tedaviyi geciktirmekmekten başka bir işe yaramaz.

Vajinal Akıntıların Önüne Geçmek Mümkün!