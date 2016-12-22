Karadeniz'in yüksek yaylalarından bu meyveyi toplayıp değerlendiren Cevat Sarmusak, gazetemize yaptığı açıklamada; “Bu değerli meyveyi 2000 civarı rakımlı yaylalardan topluyorum, daha sonra yöresel usullerde işleyip, özellikle kanser ve şeker hastalarına gönderiyorum. Kendi ailemdeki bir kanser hastası yakınımın kullanıp yararlarını görmesi ile bu özel işle uğraşmaya başladım” dedi.



Bilinçli Bir Şekilde Sürekli Olarak Kullanılmalı



“Ben de bu işi yaparak hem insanların bulmakta zorluk çektiği bu değerli meyveyi onlara ulaştırıp sağlıklarına kavuşmaları için yararlı bir iş yapmış oluyor, hem de doğayla iç içe vakit geçirerek maddi kazanç sağlamış oluyorum. İnsanlara tavsiyem; özellikle kanser hastaları, şeker hastaları, kalp hastaları ve yüksek tansiyonu olanlar bu meyveyi bilinçli bir şekilde sürekli olarak kullanın.”

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