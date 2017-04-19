Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91132
ALTIN
150.623
DOLAR
3.6674
STERLIN
4.7005
EURO
3.9267
Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı hayat kalitesini düşürüyor
Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı...
Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'
Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'
39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği korteji düzenlendi
39. TRT Uluslararası 23 Nisan...
5 yaşındaki kanser hastası Yudum yardım bekliyor
5 yaşındaki kanser hastası Yudum...
Herkes İçin Masallar Festivali yarın başlıyor
Herkes İçin Masallar Festivali yarın...

Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı hayat kalitesini düşürüyor

Yaygın kullanılan bir doğum kontrol hapının, sağlıklı kadınların hayat kalitesini düşürdüğü tespit edildi.

Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı hayat kalitesini düşürüyor

Yaygın kullanılan bir doğum kontrol hapının, sağlıklı kadınların hayat kalitesini düşürdüğü tespit edildi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:28
47 Okunma
Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı hayat kalitesini düşürüyor

ANKARA

Yaygın kullanılan bir doğum kontrol hapının, sağlıklı kadınların hayat kalitesini düşürdüğü tespit edildi.

İsveç'te Karolinska Enstitüsü ile Stockholm Ekonomi Okulunda görevli araştırmacıların çalışmasında, etinilestradiol ve levonorgestrel içeren, yaygın kullanılan ve ağızdan alınan gebeliği önleyici kombine bir ilacın, kadınların hayat kalitesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu saptandı.

Çalışma sırasında 18 ila 35 yaşlarındaki 340 sağlıklı kadına üç ay boyunca plasebo veya gebeliği önleyici ilaç verildi. Araştırmacılar da kadınlar da hangi kadına hangi tedavinin uygulandığından haberdar edilmedi.

Araştırmada doğum kontrol hapı verilen kadınların hayat kalitesinin, plasebo verilenlere oranla çok daha düşük olduğu, hapların, ruh halini, otokontrolü ve enerjiyi olumsuz etkilediği belirlendi. Öte yandan bu hapları kullanan kadınlarda depresyon belirtilerinde artış gözlenmedi.

Çalışmada kullanılan kombine ilacın, kan pıhtılaşmasına diğer kombine haplardan daha az neden olduğu için birçok ülkede tercih edildiği öğrenildi.

Araştırmanın sonuçları, "Fertility and Sterility" dergisinde yayımlandı.

Dünyada 100 milyon kadının doğum kontrol hapı kullandığı düşünülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğum KontrolHapYaygın Kullanılan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lipmax fiyatı ne kadar?
Lipmax fiyatı ne kadar?
'Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir'
'Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir'
İstiridye Mantarının Bilinmeyen Faydaları
İstiridye Mantarının Bilinmeyen Faydaları
'Alzheimer ülke olsa dünyanın en büyük 18. ekonomisi olurdu'
'Alzheimer ülke olsa dünyanın en büyük 18. ekonomisi olurdu'
Bahar nezlesinde, işitme kayıpları artabiliyor
Bahar nezlesinde, işitme kayıpları artabiliyor
'Yasağa rağmen kapalı alanlarda nargile ve sigara içiliyor'
'Yasağa rağmen kapalı alanlarda nargile ve sigara içiliyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ