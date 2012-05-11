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Yatalak hastaya manevi terapi

'Manevi terapi' projesi Türkiye'de de hayata geçiriliyor. Gaziantep'in pilot il seçildiği projeye göre, destek ünitelerine bağlı olarak hayatını sürdüren hastalar, Müslüman ise Diyanet görevlilerinden, Hristiyan ise papaz, Musevi ise hahamlardan hizmet talep edebilecek.

Yatalak hastaya manevi terapi

'Manevi terapi' projesi Türkiye'de de hayata geçiriliyor. Gaziantep'in pilot il seçildiği projeye göre, destek ünitelerine bağlı olarak hayatını sürdüren hastalar, Müslüman ise Diyanet görevlilerinden, Hristiyan ise papaz, Musevi ise hahamlardan hizmet talep edebilecek.

11 Mayıs 2012 Cuma 09:22
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Yatalak hastaya manevi terapi
İSTANBUL - Türkiye, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve hastalar üzerinde olumlu sonuçlar veren 'Destek Tedavi Merkezi' projesi için ilk adımı attı.
Zaman'ın haberine göre, destek üniteleriyle hayatını sürdüren hastalara, dinleri dikkate alınarak manevî destek sağlanacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın pilot il olarak seçtiği Gaziantep'te uygulanacak proje kapsamında hastalar, helalleşmek istediği tanıdıklarıyla da bir araya getirilecek.
Çalışma için ilk etapta 40-50 yataklı bir merkez oluşturacaklarını belirten Gaziantep Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök, Türkiye'nin her yerinden müracaat alabileceklerini söyledi.
Karakök, "Yatalak veya alzheimer gibi rahatsızlığı olan hastamız Hristiyan ise papaz, Musevi ise haham, Müslüman ise Diyanet görevlileri veya gönüllü kuruluşlar aracılığıyla destek vereceğiz. Hastalığı nedeniyle çöken moralleri düzeltilecek. Helallik almalarını sağlayacağız, küsleri barıştıracağız. Dışarıdan gelmek isteyen olursa kapımız herkese açık olacak." dedi.
Merkezde görev yapacak çalışanların titizlikle seçileceğinin altını çizen Prof. Dr. Karakök, hizmet binasında moralleri bozan her türlü şeyden kaçınılacağını anlattı. Projeyi desteklediklerini ifade eden Gaziantep Müftüsü Prof. Dr. Ali Bakkal, çalışmanın önemli bir ihtiyacı gidereceğini vurguladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak olarak hayata geçirilecek 'Destek Tedavi Merkezi' projesine Gaziantep Müftülüğü de destek verecek. Şehitkamil ilçe sınırında yapılması planlanan ve pilot olarak uygulanacak merkezin ilk etapta 40-50 yatak kapasiteli olması düşünülüyor. Projesi çizim aşamasında olan çalışma, tedavisi tıbben biten hastalara manevi destek sağlanması konusunda büyük önem taşıyor.

Son Güncelleme: 11.05.2012 01:25
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