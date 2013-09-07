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Yaşlı hastaya "düşkünlüğe" göre tedavi

Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İlhan, "Yaşlı nüfusun artması, yaşlılık hastalıklarının artmasını da beraberinde getirecek. Tedavi kararında yaş yerine bağımsız, düşkün değerlendirmesi öneriliyor" dedi.

Yaşlı hastaya "düşkünlüğe" göre tedavi

Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İlhan, "Yaşlı nüfusun artması, yaşlılık hastalıklarının artmasını da beraberinde getirecek. Tedavi kararında yaş yerine bağımsız, düşkün değerlendirmesi öneriliyor" dedi.

07 Eylül 2013 Cumartesi 12:21
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Yaşlı hastaya

ANKARA - Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada yaşlı nüfusun artmasının yaşlılık hastalıklarının da daha sık görülmesini beraberinde getireceğini söyledi.

Avrupa Hematoloji Derneğinin 2014 yılında "Yaşlılarda hematolojik hastalıklar" temasının işlenmesini kararlaştırdığını bildiren Prof. Dr. İlhan, 2 yıl önce kurulan Geriatrik Hematoloji Derneğinin Türkiye'de bu alanda çalışma yürüttüğünü bildirdi.

İlhan, "Avrupa Hematoloji Derneğinin bu kararı, dernek olarak yürüttüğümüz çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Genç bir nüfusa sahip olmakla övünen Türkiye'nin aynı zamanda hızla yaşlanan bir ülke olduğuna dikkati çeken İlhan, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye 2025'te dünyada en hızlı yaşlanan ikinci ülke olacak. Bugün ortalama yaşam süresi erkeklerde 73, kadınlarda 79'dur. Toplam nüfusun yüzde 7,5'i yani 6 milyon 750 bin kişi 65 yaş üstündedir. Buna karşılık 2025'te 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun yüzde 14'ü olacak. Bu da 15 milyon yaşlı demektir. Yaşlı nüfusun artması, yaşlılık hastalıklarının artmasını da beraberinde getirecek. Yaşlı nüfusun artmasıyla lösemi, lenfoma, myeloma, myelodisplastik sendrom görülme sıklığı artmaktadır. Halen 65 yaş üstündekilerde hematolojik kanser tanısı alan hasta sayısı 10 bin civarındayken 2025'te bu sayının 30 bini geçmesi bekleniyor."

65 yaş üstündekilerde kan hastalıklarının sıklığı, biyolojisi ve tedavisinin farklılıklar gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. İlhan, şunlara dikkati çekti:

"Maalesef halen 20 yaşındaki hastayla 70 yaşındaki hastaya aynı tedavi uygulanıyor. Oysa yaşlı hastanın performans durumu, mevcut diğer hastalıklar, normal yaşam beklentisi ve günlük yaşam aktivitesi, aletli yaşam aktivitesi hastayı değerlendirmede ana faktörlerdir. Tedavi kararında artık yaş yerine bağımsız, kısmi düşkün (yarı bağımlı), düşkün (bağımlı) değerlendirmesi öneriliyor."

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 12:21
Anahtar Kelimeler:
Yaşlı Hasta
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