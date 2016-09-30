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'Yaşam beklentisi 10 yıl arttı'

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Aydın, "Türkiye'de yaşam süresi 80'e kadar yükseldi. Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yaşam beklentisi 10 yıl arttı." dedi.

'Yaşam beklentisi 10 yıl arttı'

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Aydın, "Türkiye'de yaşam süresi 80'e kadar yükseldi. Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yaşam beklentisi 10 yıl arttı." dedi.

30 Eylül 2016 Cuma 15:12
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'Yaşam beklentisi 10 yıl arttı'

 Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, Türkiye'de yaşam süresinin 80 yıla kadar yükseldiğini belirterek, hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yaşam beklentisinin 10 yıl arttığını ifade etti.

Aydın, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla, yaptığı açıklamada, Türkiye'de "Uluslararası Yaşlılık Araştırma Merkezi"ni kurduklarını, burada yaşlılıkla ilgili danışmanlık ve yaşlı hakları konusunda eğitim faaliyeti yürüteceklerini söyledi.

Dünyada yaklaşık 2 milyar insanın 2050 yılında yaşlanacağını aktaran Kemal Aydın, "Bu insanlara kim bakacak? Nerede bakılacak? Yaşlıların haklarını kim koruyacak? Özel sektör ve devletin rolü ne olacak? Bütün bunları anlayacak bir kuruluşun Türkiye'de kurulmasına karar verdik." dedi. 

Uluslararası Yaşlı Sağlığı Enstitüsü

Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 80 yıla kadar yükseldiğini belirten Kemal Aydın, "Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yaşam beklentisi 10 yıl arttı." diye konuştu. 

Kemal Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Dünya Yaşlanma Zirvesi ve Uluslararası Bakım Kongresi'ni, dünyadan bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şu anki çalışmalarının ise Uluslararası Yaşlı Sağlığı Enstitüsü'nün kurulması olduğunu dile getirdi.

7 bölgede 7 rehabilitasyon merkezi kurmayı da hedeflediklerini aktaran Aydın, bu kapsamda "Dünya Yaşlılar Fonu" kurmayı hedeflediklerini, fona 1 lira bağış kampanyası başlatacaklarını kaydetti.

"Türkiye'nin en yaşlı illeri Çankırı, Kastamonu, Sinop"

Türkiye'nin en yaşlı nüfusunun olduğu iller hakkında da bilgi veren Kemal Aydın, "Türkiye'nin en yaşlı nüfusu Çankırı, Kastamonu, Sinop. Oranın havası ve suyundan dolayı 21 günde bir kaç yaş gençleşip geliyorsunuz. Bu konuda Türkiye'de bir girişim başlatacağız. Bölgeler arası bir dayanışma olacak. Pilot il olarak Karadeniz olacak, çünkü en yaşlı nüfus orada yaşıyor. Yaşlı rehabilitasyon ve bakım merkezleri kurulduğu zaman, yaşlılık 'acizlik' olarak görülmeyecek." şeklinde konuştu.

Dünya Sağlıklı Yaşlanma Kongresi'nin de Türkiye'de yapılacağını bildiren Aydın, kongrenin Güney Afrika'dan Türkiye'ye alındığını, her yıl Türkiye'de düzenleneceğini aktardı.

AA

Son Güncelleme: 30.09.2016 15:16
Anahtar Kelimeler:
Kemal AydınTürkiyeSağlıkta Dönüşüm ProgramıYaşam Beklentisi1 Ekim Dünya Yaşlılar GünüRecep Tayyip Erdoğan
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