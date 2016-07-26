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Yaralanan 143 kişinin tedavisi devam ediyor

Ankara Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde başkentte yaralanan bin 187 vatandaştan, 22'si yoğun bakımda olmak üzere 143'ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Yaralanan 143 kişinin tedavisi devam ediyor

Ankara Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde başkentte yaralanan bin 187 vatandaştan, 22'si yoğun bakımda olmak üzere 143'ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

26 Temmuz 2016 Salı 13:20
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Yaralanan 143 kişinin tedavisi devam ediyor

ANKARA

Ankara Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde başkentte yaralanan bin 187 vatandaştan, 22'si yoğun bakımda olmak üzere 143'ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişiminin, devletine ve milletine bağlı güvenlik güçleri ve vatandaşlarca, kahramanca ve fedakarca önlendiği hatırlatıldı.

Ankara'daki olaylarda, 57'si polis, 2'si asker ve 85'i vatandaş olmak üzere 144 kişinin şehit olduğu belirtilen açıklamada, 19 darbeci hainin ise ölü ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yaralanan bin 187 vatandaşımız, ilimizde bulunan 42 hastaneye nakledilmiş, bugün itibarıyla vatandaşlarımızdan 980'inin tedavileri yapılarak taburcu edilmişlerdir. Halen 22'si yoğun bakımda olmak üzere 143 vatandaşımızın hastanelerimizde tedavilerine devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Adli Tıptaki 4 kişinin kimlik tespitinin henüz yapılamadığı belirtilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara ise acil şifalar dileğinde bulunuldu.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 13:21
Anahtar Kelimeler:
FETÖönce Vatan
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