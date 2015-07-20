'Yanlışlıkla yutulanlar koleksiyonu'nda yok yok

SİVAS - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Servisi'nde insanların yanlışlıkla yuttuğu cisimlerden oluşturulan koleksiyon, görenleri hayrete düşürüyor.

Operasyonla mideden ya da nefes borusundan çıkartılan parçalar zaman zaman hekimleri bile şaşırtıyor. Aralarında iğne, metal kolye, vida, protez diş, dikiş iğnesi, kemik parçası, pisi pisi otu, çivi ve akasya dikeni de bulunan cisimleri koleksiyon yapan hekimler, vatandaşların ağızlarına aldıkları şeylere dikkat etmeleri ve herhangi bir cisim yutulması halinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurması gerektiği konusunda uyarıyor.

CÜ Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekber Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ta son yıllarda yetişkinler ve çocukların yuttuğu yaklaşık 700 civarında yabancı cismi başarıyla çıkardıklarını söyledi.

Operasyonlarda çok tuhaf yabancı cisimlerle karşılaştıklarını ve şaşırdıklarını anlatan Şahin, "Çıkardığımız bu cisimlerin bir kısmını servisimizde biriktiriyoruz ve bir koleksiyon oluşturduk. Yıllardır çıkardıklarımız biriktirdiklerimizin 20-30 katı kadar" dedi.

Çıkardıkları cisimler arasında iğneler, metal kolyeler, vidalar, protez dişler, dikiş iğneleri, kemik parçaları, pisi pisi otları, çiviler ve akasya dikeni bulunduğunu kaydeden Şahin, "Bir insan akasya dikenini nasıl yutabilir diye çok şaşırıyoruz. Bunları insanların soluk borusundan çıkartıyoruz. Bunlar bizim çıkardıklarımız. Daha değişik yabancı cisimler yutup hastaneye ulaşamayan hastalarımız da var. Bize gelenler şanslı olanlar, daha kötü neticelere yol açmadan, müdahalemiz sonunda hayatta kalabilenler" diye konuştu.