Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Yanlışlıkla yutulanlar koleksiyonu'nda yok yok

Yanlışlıkla yutulan cisimler arasında, metal kolye, vida, protez diş, dikiş iğnesi, kemik parçası, pisi pisi otu, çivi ve akasya dikeni gibi birçok şey bulunuyor

'Yanlışlıkla yutulanlar koleksiyonu'nda yok yok

Yanlışlıkla yutulan cisimler arasında, metal kolye, vida, protez diş, dikiş iğnesi, kemik parçası, pisi pisi otu, çivi ve akasya dikeni gibi birçok şey bulunuyor

20 Temmuz 2015 Pazartesi 11:15
1118 Okunma
'Yanlışlıkla yutulanlar koleksiyonu'nda yok yok

SİVAS - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Servisi'nde insanların yanlışlıkla yuttuğu cisimlerden oluşturulan koleksiyon, görenleri hayrete düşürüyor.

Operasyonla mideden ya da nefes borusundan çıkartılan parçalar zaman zaman hekimleri bile şaşırtıyor. Aralarında iğne, metal kolye, vida, protez diş, dikiş iğnesi, kemik parçası, pisi pisi otu, çivi ve akasya dikeni de bulunan cisimleri koleksiyon yapan hekimler, vatandaşların ağızlarına aldıkları şeylere dikkat etmeleri ve herhangi bir cisim yutulması halinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurması gerektiği konusunda uyarıyor.   

CÜ Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekber Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ta son yıllarda yetişkinler ve çocukların yuttuğu yaklaşık 700 civarında yabancı cismi başarıyla çıkardıklarını söyledi.

Operasyonlarda çok tuhaf yabancı cisimlerle karşılaştıklarını ve şaşırdıklarını anlatan Şahin, "Çıkardığımız bu cisimlerin bir kısmını servisimizde biriktiriyoruz ve bir koleksiyon oluşturduk. Yıllardır çıkardıklarımız biriktirdiklerimizin 20-30 katı kadar" dedi.

Çıkardıkları cisimler arasında iğneler, metal kolyeler, vidalar, protez dişler, dikiş iğneleri, kemik parçaları, pisi pisi otları, çiviler ve akasya dikeni bulunduğunu kaydeden Şahin, "Bir insan akasya dikenini nasıl yutabilir diye çok şaşırıyoruz. Bunları insanların soluk borusundan çıkartıyoruz. Bunlar bizim çıkardıklarımız. Daha değişik yabancı cisimler yutup hastaneye ulaşamayan hastalarımız da var. Bize gelenler şanslı olanlar, daha kötü neticelere yol açmadan, müdahalemiz sonunda hayatta kalabilenler" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 20.07.2015 11:22
Anahtar Kelimeler:
Sivasönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ