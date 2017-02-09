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Yanlış oturma şekli omurga sağlığını tehdit ediyor

Uzmanlara göre uzun süre masa başında çalışma, mobilya ve bilgisayarın uygun konumlandırılmaması boyun ve sırt ağrısına neden oluyor ve omurga yapısını olumsuz etkiliyor.

Yanlış oturma şekli omurga sağlığını tehdit ediyor

Uzmanlara göre uzun süre masa başında çalışma, mobilya ve bilgisayarın uygun konumlandırılmaması boyun ve sırt ağrısına neden oluyor ve omurga yapısını olumsuz etkiliyor.

09 Şubat 2017 Perşembe 13:35
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Yanlış oturma şekli omurga sağlığını tehdit ediyor

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, boyun ve sırt ağrılarının, özellikle uzun süre masa başında çalışmayı gerektiren meslek grupları için ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Bu tip ağrıların kişinin yaşam kalitesini bozmasının yanı sıra omurga yapısını da olumsuz etkilediğine işaret eden Kutsal, yanlış oturma şeklinin bir süre sonra kronik sağlık sorunlarına yol açtığını bildirdi.

Bilgisayar kullananlarda ağrıların genellikle oturulan masanın, ekranın ve klavyenin yüksekliklerinin bilgisayarı kullanan kişiye uygun olmamasından kaynaklandığının altını çizen Kutsal, çalışılan mekanın aydınlatma, ısı ve nem gibi çevresel olanaklarının yetersizliğinin önemli faktörler arasında yer aldığını söyledi.

Kutsal, şunları kaydetti:

"Masanın yüksekliği en az 70 santimetre, üstü ise bilgisayarı ve gerekli diğer elektronik aletleri alacak kadar geniş olmalı. Altında ayakların hareketleri engellenmeyecek kadar alan olmalı, ayrıca bacakların esnetilmesine olanak sağlayacak şekilde boş bırakılmalı, temiz ve düzenli tutulmalı. Gerekli durumlarda masanın yüksekliği ayarlanabilmeli. Buna karşın tekerlekli olmamalı ve yerde sabit durmalı. Ayrıca masa üzerindeki bilgisayar, kullanan kişiden çok uzakta yerleştirilmemeli."

Yanlış tercih edilmiş çalışma koltuğunun da sırt ağrısında önem taşıdığına dikkati çeken Kutsal, "Sırtın alt tarafına destek olacak ve otururken iki ayağın yere düz basmasına izin verecek, kol destekleri olan bir çalışma koltuğu kullanılmalı." diye konuştu. Koltuğun yüksekliğinin ayarlanabilir olması gerektiğini dile getiren Kutsal, koltuğun denge açısından tercihen 5 ayaklı, oturma ve sırt desteğinin kaygan olmayan kumaşla kaplanmış, uygun sertlikte olması gerektiğini belirtti.

"Ekrana en az 45 santimetre uzaklıktan bakılmalı"

Oturma yerinin kendi ekseninde dönebilmesi, ileri-geri ayarlanabilmesinin sağlık açısından uygun olduğunu aktaran Kutsal, şu önerilerde bulundu:

"Dirsekler ve dizler 90 derece bükülmüş olarak monitör ve klavyenin tam karşısına oturulmalı. Ekrana en az 45 santimetre uzaklıktan bakılmalı ve ekranın üst kenarı gözler hizasında veya hafif altında olmalı. Otururken masaya doğru eğilinmemeli, omuzlar öne doğru gelmemeli, gerekirse eğimli masa kullanılmalı. Omuzlar geriye doğru itilmeli, yükün eşit dağılımı sağlanmalı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hacettepe ÜniversitesiBoyun Ve Sırt Ağrıları
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