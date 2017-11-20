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Yan yatarak uyumak ölü doğum yapma riskini azaltıyor

Hamilelerde yan yatarak uyumanın ölü doğum yapma riskini azalttığı bildirildi.

Yan yatarak uyumak ölü doğum yapma riskini azaltıyor

Hamilelerde yan yatarak uyumanın ölü doğum yapma riskini azalttığı bildirildi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:41
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Yan yatarak uyumak ölü doğum yapma riskini azaltıyor

Hamilelerde yan yatarak uyumanın ölü doğum yapma riskini azalttığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, gebeliğin son üç ayında yan yatarak uyumanın, ölü doğum yapmayı engellemeye yardımcı olduğu belirtildi.

Yaklaşık bin hamile kadın üzerinde yapılan araştırmada, gebeliğin son üç ayında sırtüstü yatarak uyuyan anne adaylarının ölü doğum yapma riskinin, yan yatarak uyuyanlardan iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, ölü doğumla sonuçlanan 291 gebelik ile bebeğini sağ dünyaya getiren 735 kadın incelendi.

Araştırmacılar, gebelikte uykuya dalma pozisyonunun çok önemli olduğunu ancak sırtüstü yatar halde uyanmaları halinde kadınların endişe etmemesi gerektiğini ifade etti.

Ölü doğum üzerine yapılan "Miness" adlı araştırma, "British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG)" dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın, bu konuda yapılan en geniş kapsamlı çalışma olduğu ve Yeni Zelanda ve Avustralya'da yapılan daha küçük kapsamlı çalışmaların bulgularını desteklediği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hamileölü Doğum Yapma Riski
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