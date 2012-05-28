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Vücutta kene olmasa da dikkat edin

OMÜ Tıp Fakültesi'den Prof. Leblebicioğlu, kene tutunma olmasa bile ateş ve halsizlik ve kanama belirtileri mevcutsa, kişide KKKA incelemesi yapılması gerektiğini söyledi.

Vücutta kene olmasa da dikkat edin

OMÜ Tıp Fakültesi'den Prof. Leblebicioğlu, kene tutunma olmasa bile ateş ve halsizlik ve kanama belirtileri mevcutsa, kişide KKKA incelemesi yapılması gerektiğini söyledi.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 13:11
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Vücutta kene olmasa da dikkat edin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı ve  Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, riskli kırsal bölgelerde yaşayan kişilerde kene tutunma hikayesi olmasa bile ateş, halsizlik, bulantı, kusma ve kanama belirtileri mevcutsa, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) incelemesi yapılması gerektiğini söyledi.

Leblebicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim nedeniyle KKKA hastalığının görülme sıklığının artabileceği bir döneme girildiğine dikkati çekti.
Özellikle yüksek rakımlı yörelerde yaşayanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Leblebicioğlu, kenelerle insanlar arasındaki temasın önlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Kırsal kesimde hayvancılığın ve tarım alanında çalışmanın sık olmasının, kenelerin vücuda tutunmasını artırdığını dile getiren Leblebicioğlu, ''Keneler birtakım hastalığa zemin hazırlar. Bu nedenle kenelerin vücuttan mümkün olduğunca erken çıkarılması gerekir. Riskli bölgelerdeki sağlıkçıların kenenin nasıl çıkarılacağını bilmesi de bu anlamda önemli.'' diye konuştu.
Prof. Dr. Leblebicioğlu, KKKA şüpheli hastaların takibinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
''Riskli kırsal bölgelerde yaşayan kişilerde kene tutunma hikayesi olmasa bile ateş, halsizlik, bulantı, kusma ve kanama belirtileri mevcutsa, KKKA incelemesi yapılmalı. Özellikle hastaların klinik durumu ağırlaşmadan ilgili merkezlere sevk edilmesi, tanı, takip ve destek tedavisinin erkenden yapılmasını sağlayacaktır. Bu konuda hassas davranılmalı.''

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 05:13
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Vücutta Kene Olmasa Da Dikkat Edin
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