Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Virüsler sabahları daha tehlikeli

Virüslerin, kurbanlarına sabahları bulaştığında çok daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı.

Virüsler sabahları daha tehlikeli

Virüslerin, kurbanlarına sabahları bulaştığında çok daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı.

16 Ağustos 2016 Salı 11:12
1918 Okunma
Virüsler sabahları daha tehlikeli

 Sonuçları PNAS dergisinde yayımlanan araştırma, virüslerin, sabahları işe koyulduklarında günün diğer saatlerine göre 10 kat daha başarılı olduklarını gösterdi.

Cambridge Üniversitesinin yaptığı araştırma çerçevesinde bir grup fareye grip ya da herpes virüsü bulaştırıldı.

Bilim adamları, sabah bulaştırılan virüsün, akşam verilenden 10 kat daha etkili olduğunu keşfetti.

Bakteri ve parazitlerden farklı olarak, çoğalmak için hücrelerin içindeki düzeneği ele geçirmeye çalışan virüslerin, akşamları "tüm işçiler evlerine gittiğinden fabrikayı gasp edemediği" belirtildi.

Araştırmada ayrıca vücut saatinin, uzun uçak yolculuğu ve vardiyalı çalışma gibi nedenlerle bozulmasının da vücudu daima enfeksiyona karşı savunmasız hale getirdiği kaydedildi.

Çalışmanın, salgınların durdurulması konusunda yeni yöntemler bulunmasını sağlaması bekleniyor.

Bilim adamları, herhangi bir salgın durumunda gündüzleri evden çıkmamanın hastalıktan korunmak açısından önemli olabileceğine dikkati çekiyor.


AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 11:13
Anahtar Kelimeler:
SağlıkVirüsPnas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ