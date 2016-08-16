Virüsler sabahları daha tehlikeli

Sonuçları PNAS dergisinde yayımlanan araştırma, virüslerin, sabahları işe koyulduklarında günün diğer saatlerine göre 10 kat daha başarılı olduklarını gösterdi.

Cambridge Üniversitesinin yaptığı araştırma çerçevesinde bir grup fareye grip ya da herpes virüsü bulaştırıldı.

Bilim adamları, sabah bulaştırılan virüsün, akşam verilenden 10 kat daha etkili olduğunu keşfetti.

Bakteri ve parazitlerden farklı olarak, çoğalmak için hücrelerin içindeki düzeneği ele geçirmeye çalışan virüslerin, akşamları "tüm işçiler evlerine gittiğinden fabrikayı gasp edemediği" belirtildi.

Araştırmada ayrıca vücut saatinin, uzun uçak yolculuğu ve vardiyalı çalışma gibi nedenlerle bozulmasının da vücudu daima enfeksiyona karşı savunmasız hale getirdiği kaydedildi.

Çalışmanın, salgınların durdurulması konusunda yeni yöntemler bulunmasını sağlaması bekleniyor.

Bilim adamları, herhangi bir salgın durumunda gündüzleri evden çıkmamanın hastalıktan korunmak açısından önemli olabileceğine dikkati çekiyor.