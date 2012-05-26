Sağlıkta başarının sırrı

Akdağ, ''Sağlık alanındaki başarının sırrının nereden kaynakladığı''nın sorulması üzerine, şunları söyledi:

''Sağlıkta büyük bir başarımız var. Bunu vatandaşımız da tüm dünya da takdir ediyor. Ancak ekonomi kötüye gitseydi biz sağlıkta hiçbir şey yapamazdık. Harcadığımız parayı normalde 2,5 misline katladık. Ekonomimiz iyi olmasaydı biz bu parayı nereden harcayacağız? Ben haliyle daha çok para harcamak istiyorum. Onlar da bu iş biraz kontrollü gitsin istiyorlar. Sonuçta sürdürülebilir bir sistem kurduk. Ülke büyümeseydi bunu yapamazdık. Başarımızın sırrı partimizin 'önce insan' diyen felsefesinde ve ekip çalışmasında yatıyor.''

Sağlık personeline yönelik şiddet

Akdağ, ''sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi noktasında ne gibi tedbirler alındığı'' yönündeki bir soruyu ise ''Sağlık çalışanlarına şiddet olayı dünyada önemli bir problem.Bu açıklamayı şunun için yapıyorum; vatandaşın başımızın üzerinde yeri var. Lakin kim şiddete başvurursa onun bileğini bükecek tedbirleri alıyoruz, alacağız. Buna da asla müsamaha etmeyeceğiz" şeklinde yanıtladı.