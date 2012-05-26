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Vatandaşın başımızın üzerinde yeri var

Sağlık Bakanı Akdağ, "Vatandaşın başımızın üzerinde yeri var. Lakin kim şiddete başvurursa onun bileğini bükecek tedbirleri alacağız" dedi.

Vatandaşın başımızın üzerinde yeri var

Sağlık Bakanı Akdağ, "Vatandaşın başımızın üzerinde yeri var. Lakin kim şiddete başvurursa onun bileğini bükecek tedbirleri alacağız" dedi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 08:47
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Vatandaşın başımızın üzerinde yeri var
     Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı İl Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Balıkesir'e gelen Bakan Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur ile Vali Yılmaz Arslan'ı ziyaret etti.
      Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık alanında Balıkesir'deki hizmetler hakkında bilgi verirken, kentte geçmişte yoğun bakımın verilemediğini, MR cihazının olmadığını söyledi. 

Sağlıkta başarının sırrı
     Akdağ, ''Sağlık alanındaki başarının sırrının nereden kaynakladığı''nın sorulması üzerine, şunları söyledi: 
     ''Sağlıkta büyük bir başarımız var. Bunu vatandaşımız da tüm dünya da takdir ediyor. Ancak ekonomi kötüye gitseydi biz sağlıkta hiçbir şey yapamazdık. Harcadığımız parayı normalde 2,5 misline katladık. Ekonomimiz iyi olmasaydı biz bu parayı nereden harcayacağız? Ben haliyle daha çok para harcamak istiyorum. Onlar da bu iş biraz kontrollü gitsin istiyorlar. Sonuçta sürdürülebilir bir sistem kurduk. Ülke büyümeseydi bunu yapamazdık.  Başarımızın sırrı partimizin 'önce insan' diyen felsefesinde ve ekip çalışmasında yatıyor.''

Sağlık personeline yönelik şiddet
      Akdağ, ''sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi noktasında ne gibi tedbirler alındığı'' yönündeki bir soruyu ise ''Sağlık çalışanlarına şiddet olayı dünyada önemli bir problem.Bu açıklamayı şunun için yapıyorum; vatandaşın başımızın üzerinde yeri var. Lakin kim şiddete başvurursa onun bileğini bükecek tedbirleri alıyoruz, alacağız. Buna da asla müsamaha etmeyeceğiz" şeklinde yanıtladı.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 00:48
Anahtar Kelimeler:
Recep Akdağ
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