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Van'a 71 doktor atanacak

Sağlık Bakanlığı Van'a bölgedeki uzman doktor ihtiyacının giderilmesi amacıyla 71 doktor atayacak.

Van'a 71 doktor atanacak

Sağlık Bakanlığı Van'a bölgedeki uzman doktor ihtiyacının giderilmesi amacıyla 71 doktor atayacak.

13 Haziran 2012 Çarşamba 16:26
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Van'a 71 doktor atanacak
ANKARA 

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Van'da yaşanan depremin ardından birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da personel ihtiyacının oluşması ve bölgedeki uzman doktor ihtiyacının karşılanması amacıyla Van merkez ve ilçelerine 53'ü uzman, 18'i pratisyen olmak üzere toplam 71 doktor atanacak. Atamalar devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında ilan edilen yerlere yapılacak.
Yerleştirme işlemleri, 21 Haziran 2012 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 08:27
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