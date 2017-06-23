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Uzmanlardan bayramda beslenme önerileri
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Uzmanlardan bayramda beslenme önerileri

Uzmanlar, Ramazan günleri süresince değişen yeme-içme saatlerinin ardından normal seyire dönerken bayram boyunca yeme içme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlardan bayramda beslenme önerileri

Uzmanlar, Ramazan günleri süresince değişen yeme-içme saatlerinin ardından normal seyire dönerken bayram boyunca yeme içme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

23 Haziran 2017 Cuma 11:23
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Uzmanlardan bayramda beslenme önerileri

İSTANBUL - Uzmanlar, Ramazan günleri süresince değişen yeme-içme saatlerinin ardından normal seyire dönerken bayram boyunca yeme içme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiği uyarılarında bulunarak, hafif yiyecekler tüketilmesi, az ve sık öğünler tercih edilmesi, bol su içilmesi ve mümkünse sütlü tatlı ve meyvelere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi uzmanlar AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda tüketicilere beslenme önerilerinde bulundu. Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatmagül Öztürk, oruçla beraber farklılaşan metabolizmanın bayramda kötü sürprizler yapabileceğine işaret ederek, oruçla ikiye düşen öğün sayısının birden farklılaşması ile midede hazımsızlık, gaz, bağırsak sistemi rahatsızlıkları gibi şikayetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bu durumun önüne geçebilmek için ve en az hasarla atlatmak için güne güzel bir kahvaltı ile başlanması tavsiyesinde bulunan Öztürk, kahvaltıda şarküteri ürünlerinin yer almaması, sonraki süreçte ise hafif besinler tercih edilmesi, az ve sık yemeye özen gösterilmesi ve yiyeceklerin çok iyi çiğnenmesi gerektiğine işaret etti.

Öztürk konuşmasında bayram süresince yapılacak bayram ziyaretlerinin önemine de dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Fazla yediğinizde hem mideyi yoracak hem de yakamadığınız enerji kilo alım riskini beraberinde size taşıyacaktır. Bu bayram havalar da sıcak olduğu için ikramlarınızın türünü değiştirebilirsiniz, mesela geleneksel tatlımız olan baklava yerine, sütlü tatlılar, dondurma, meyve tatlıları yapılabilir."

Kronik hastalığı olanlara beslenme önerisi

Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan, kronik hastalığı olanların ve diyabet hastalarının bayramda beslenmesine önem vermesi gerektiğine dikkati çekerek, "Şeker hastalarının ramazan bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Eğer tatlı tüketmek çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bayram süresince ve bayramdan sonra da sıvı alımı arttırılmalı, günde yaklaşık 2-2,5 litre su içilmeli, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, komposto gibi sıvı gıdalar eklenmelidir" şeklinde konuştu.

"Tatlılara hayır demeyi bilin"

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Patlak da, 17 saat aç kalarak değişen beslenme düzeni ve bayramla birlikte gelen yeme serbestliğinin insan sağlığına zarar vermemesi için tüketicilerin dikkat etmesi gerektiğini dile getirerek, "Ramazan ayındaki aç kalınan saatlerin, günlerin acısını aman bayramda fazla yemek yiyerek çıkarmayın. Özellikle değişen düzen, yavaşlayan metabolizma ve bağırsak hareketlerini unutmayın. 1 ay boyunca dinlenen vücudunuza 3 günde her şeyi yiyerek yüklenmeyin. Öncelikle tatlılara dikkat edin, her ne kadar sizin için yapılmış olsa da kendi sağlığınız için hayır demeyi bilmek gerekiyor." dedi.

Bayramda ağız sağlığına dikkat

Bakırköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekim Dr. Selma Kurtoğlu ise, diş sağlığında dikkat edilmesi gerekenlere yönelik uyarılarda bulundu, günlük ritme dönme esnasında ağız sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Aşırılıktan kaçınılması gerektiğini belirten Kurtoğlu, şu bilgileri verdi:

"Mümkün olduğunca aşırılıktan kaçmalı, ikramlar da çok ısrarcı olunmamasına dikkat etmeliyiz. Uzun oruç sürecinde fırçalamaya ne kadar önem versek de aksamalar oluyor. Bu dönemde daha sık dişlerimizi fırçalayıp diş ipi mutlaka kullanmalıyız."

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