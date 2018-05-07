Uzmanlar “Vertigoya Pratik Yaklaşım” Toplantısı'nda Buluştu

Halk arasında ‘baş dönmesi’ olarak tanımlanan Vertigo, pek çok kişiyi etkileyen önemli bir sağlık sorunu. Kısaca, "Vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkan baş dönmesi"nin nedenlerini araştırmak için uzmanlar ve sağlık kurumları tarafından yoğun çaba harcanıyor.

TIBBİ ETİĞE, KALİTEYE VE BİLİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Bu yıl 9.'su Kıbrıs Girne'de düzenlenen "Vertigo'ya Pratik Yaklaşım Toplantısı"na Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin de katıldı. Açılış konuşmasını yapan Sevgin, toplantının hazırlanmasında emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, "Tıbbi etiğe ve bilime çok önem veriyoruz. Bir İş Bankası Kuruluşu olarak nitelikli ve tam zamanlı hekim kadromuz ve sağlık personelimizle çalışmaktayız. Bildiğiniz gibi, ‘Vertigo'ya Pratik Yaklaşım’ markası Bayındır Sağlık Grubu adına tescilli bir markadır. Bu konuda sorumluluk bilinciyle, özveriyle çalışmalar yapılmaktadır” dedi.Buluşmalar için yoğun çaba harcayan isimlerden birinin de Bayındır Hastanesi KBB Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin olduğunu dile getiren Sezai Sevgin sözlerini şöyle sürdürdü:"Burada huzurlarınızda kendilerine şahsım ve kurumum adına teşekkürü bir borç bildiğimi belirtmek isterim. Konusunda uzman, tıbbi gelişmeleri yakinen takip eden, Ülkemizde ve dünyanın muhtelif coğrafyalarında önemli role sahip, sekizi yabancı olmak üzere çok değerli bilim insanı katılımcı ile birlikteyiz...

Hepiniz gelişmeleri değerlendirecek, deneyimlerinizi paylaşacaksınız ve kutsal meslek gördüğüm hekimlik mesleğine, insan sağlığına katkı sağlayacak teorik, teknik ve pratik bilgileri tartışacaksınız. “ Türkiye’de Vestibüler (vücudun denge duyusuna liderlik eden duyu sistemi) bilim alanındaki çalışmalara önderlik eden ve Söğütözü Hastanesi’nde kurduğu Denge Merkezi’nde hastalara yönelik özel tedaviler uygulayan Bayındır Sağlık Grubu, bu yıl dokuzuncu kez “Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantısı’nı düzenledi. Bayındır Sağlık Grubu’nun patentini almış olduğu Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantısı’nın 9.su bu yıl 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Kıbrıs Girne’de Kaya Palazzo Otel’de gerçekleştirildi.

BAŞ DÖNMESİNİN DUAYENLERİ BULUŞTU

Dünyada vestibüler tıp konusunda araştırmaları ve klinik çalışmaları ile öne çıkan 8 yabancı bilim insanının ve çok sayıda Türk doktorun katıldığı uluslararası toplantı yoğun ilgi gördü. Her katılımcının teorik ve pratik olarak bilimsel etkinlikten en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla, konferans ve panellerin dışında özellikle vertigo tanısı pratiğinde kullanılan uygulamaların olduğu kurslar da düzenlendi. Amerika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsrail gibi dünyanın dört bir yanından önde gelen 8 denge doktorunun yanı sıra bu alanda uzman Türk doktorların da konuşmacı olarak katıldığı uluslararası toplantı, vertigo ile ilgili bilimsel bilgilerin güncellenmesine katkı sağladı. Vestibüler bilim alanında güncel gelişmelerin ele alındığı Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantısı’na; Amerika’dan Kamran Barın, İtalya’dan Marco Mandala, İngiltere’den Soumit Dasgupta, Fransa’dan Arnaud Deveze, Michel Lacour, Philippe Combalbert, Hollanda’dan Herman Kingma, İsrail’den Avi Shupak’ın yanı sıra Türkiye’den de Mehmet Ada, F. Necdet Ardıç, İsmet Bayramoğlu, Neşe Çelebisoy, Onur Çelik, Canan Çöpürgensli, Enis Alpin Güneri, Mete İşeri, Mete Kıroğlu, Tayfun Kirazlı, Nazım Korkut, Mehmet Koyuncu, Nuri Özgirgin, Levent Özlüoğlu, Methi Salviz, Bülent Satar, Ülkü Tuncer, Şinasi Yalçın ve Orhan Yılmaz gibi dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen bilim insanları katıldı. Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü ve İçerenköy Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölüm Başkanı, Söğütözü Hastanesi’nde kurduğu Denge Merkezi’nde hastalara yönelik özel tedaviler uygulayan Prof. Dr. Nuri Özgirgin, baş dönmesinin genellikle irdelenmesi zor kompleks hastalıklar süreci ile ortaya çıktığına dikkat çekerek, bu nedenle yapılan toplantının büyük önem taşıdığını vurguladı: “Hastalık tanısının irdelenmesi ve güncel tedavi şekillerinin paylaşılması amacıyla rutin olarak belli aralıklarla “Baş Dönmesine Pratik Yaklaşım” toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılara eş zamanlı olarak dünya çapında konusunda kariyer yapmış deneyimli bilim adamları da katılmaktadır. Bu toplantımızda da sekiz değerli yabancı bilim insanı konuğumuz olarak deneyimlerini paylaşacaktır. Bilim insanlarının bilgi birikimleri ile birlikte doğacak paylaşımın tüm katılımcılar için vertigo konusunda bir güncelleme olacağı inancındayız.”

Bayındır Sağlık Grubu Hakkında

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. Türkiye İş Bankası iştiraklerinden olan grup, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda, tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu; Bayındır Hastanesi Söğütözü ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Hastanesi Kavaklıdere, Bayındır Hastanesi İçerenköy, Bayındır Tıp Merkezi Levent ve İstanbul’da sayısı 5’e ulaşan Bayındır Diş Klinikleri’nde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.