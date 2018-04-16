Uzmanı Olan Yerlerde Saç Ektirin

İSTANBUL- "Son dönemlerin en çok tercih edilen operasyonlarından olan saç ekimi işlemi, ihtiyaca göre farklı tekniklerle uygulanmaktadır. Saç ekimi alanında uygulanan teknikler, genellikle saç tıraşı gerektirse de, tıraşsız saç ekimi de son birkaç yıldır mümkün hale gelmiştir. Saç ekimi işlemine ihtiyaç duyan ancak; saçlarını tıraş ettirmeyi tercih etmeyenler için son derece rahatlatıcı olan tıraşsız saç ekimi tekniği, kısmi tıraşlı saç ekimi ve tamamen tıraşsız olarak uygulanabilir." diyen Estetikland’in İşletme Müdürü Derya Başoğlu: saç ekimi hakkında bilgi verdi.

"DHI Saç ekimi bir uygulama şeklidir"

“Kalem tekniği” ya da “doğrudan saç ekimi” olarak da bilinen DHI yöntemi; bir saç ekim tekniği değil, bir uygulama şeklidir. DHI yöntemi yeni denebilecek bir uygulama şekli olmasına rağmen sağladığı avantajlar sayesinde oldukça fazla tercih edilmektedir.

DHI saç ekimi; donör bölgeden seçilerek toplanan kaliteli saç köklerinin, özel kalemler yardımıyla ekim alanına yerleştirildiği bir uygulamadır. DHI yönteminde greftlerin yerleştirilmesine yardımcı olan, kalemi andıran medikal aparat; kanal açma ve kök yerleştirme işlemlerini aynı anda yapabildiğinden, köklerin daha kısa sürede ekilmesini sağlar. Lokal anestezi ile gerçekleştirilen DHI saç ekimi prosedürü, saç köklerinin özel bir cihaz yardımı ile gevşetilerek tek tek toplanmasıyla başlar. Toplanırken üzerlerinde bir parça doku da bulunan greftler, ayrıştırma işlemine tabi tutulduktan sonra özel medikal kalem yardımıyla nakil alanına yerleştirilir.

DHI saç ekiminin avantajları nelerdir?

DHI yöntemi kullanılarak yapılan saç ekimlerinde, saç kökleri daha sık ekilebilir. Bu sayede ekim, çok daha doğal bir görünümle sonuçlanacaktır.

DHI yönteminde kullanılan medikal kalem, saç köklerinin ekim açısının daha kolay belirlenmesini sağlamaktadır.

DHI saç ekimi, nakil alanına saç kökü genişliğinde delikler açar. Böylece operasyonun verdiği hasar minimum seviyede olur. Kesi yapılmayan bu uygulama şeklinde kanama da yok denecek kadar azdır.

Operasyonun sebep olduğu hasar minimum seviyede olduğu için iyileşme süreci oldukça hızlıdır.

DHI yöntemi varolan saçlara zarar vermez.

Gerekli bölgeye direkt ekim şansı sağlayan DHI saç ekimi, saç dökülmesi tamamlanmayan kişilere ekstra avantaj sağlar.

Kanal açma ve kök yerleştirme işlemleri aynı anda yapılabildiğinden, greftler daha kısa sürede ekilebilir.

DHI yöntemi kullanılan saç ekimlerinde, operasyon sırasında ve sonrası saç kökü kaybı minimum seviyededir.

DHI yöntemi kullanılarak yapılan ekimlerde varolan saçların tıraşlanmasına gerek yoktur. Bu sebeple kadınlar tarafından da tercih edilen bir uygulama şeklidir.

DHI uygulama şeklinin kullanıldığı saç ekimleri sonrasında yara izi kalması söz konusu değildir.

DHI uygulaması ile yapılan saç ekimleri; titizlik, özen ve tecrübe istemektedir. Bu sebeple operasyonu gerçekleştirecek hekimin ve ekibin özenle seçilmesi son derece önemlidir.

Haber: Elif Günay