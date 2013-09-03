Uykusuzluk hafızayı etkiliyor

ANKARA



Gece gözlerine uyku girmeyenlerin ezber konusunda daha başarısız olduğu belirlendi.



ABD'deki California Üniversitesi'nden bilim adamları, gece uyku sorunları çekenlerin ve iyi uyuyanların beyin faaliyetlerini inceledi.



Hafıza testleri yapılırken MR yardımıyla katılımcıların beyin faaliyetlerini inceleyen bilim adamları, uyku sorunları çekenlerin, ezber gerektiren işler yapıldığı sırada faaliyete geçmesi beklenen beyin bölgelerinin düzgün şekilde etkin hale gelmediğini gördü. "Uykusuzların", gün içinde tepki verme süresinin de uzadığı ortaya çıktı.



Araştırmacılardan Sean Drummond, ayrıca uyku sorunları bulunanlarda ezber gerektiren durumlarda gerekli görülmeyen beyin bölgelerinin ise etkin halde olduğunu vurguladı.



Drummond, gece uyuyamayanların beyin faaliyetinin gerektiği gibi olmadığını, bu kişilerin uyumakta güçlük çekmenin yanı sıra gün içinde beyinlerini de etkili şekilde kullanamadıklarını ifade etti.



Bir sonraki adımda bilim adamları, uykusuzluğun mu beyni olumsuz yönde etkilediğini yoksa beynin gerekli şekilde faaliyet gösterememesinin mi uykusuzluğa yol açtığını araştıracak.



Araştırma, "Sleep" dergisinde yayımlandı.





AA