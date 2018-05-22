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Uni Care Eye Disc hem temizliyor hem nemlendiriyor

Uni Care Eye Disc makyaj temizleme diskleri, göz makyajını zahmetsizce temizleyerek, kusursuz bakım sağlıyor. Pamuk ve losyonu ayrı ayrı kullanma derdini ortadan kaldıran Uni Care Eye Disc kadınlara pratik bir kullanım sağlıyor.

Uni Care Eye Disc hem temizliyor hem nemlendiriyor

Uni Care Eye Disc makyaj temizleme diskleri, göz makyajını zahmetsizce temizleyerek, kusursuz bakım sağlıyor. Pamuk ve losyonu ayrı ayrı kullanma derdini ortadan kaldıran Uni Care Eye Disc kadınlara pratik bir kullanım sağlıyor.

22 Mayıs 2018 Salı 15:38
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Uni Care Eye Disc hem temizliyor hem nemlendiriyor

Makyajın en yoğun yapıldığı göz çevresinin temizliği her kadın için zahmetli bir iş olarak görülüyor. Uni Care Eye Disc göz makyajı temizleme diskleri kadınların bu noktada yardımına koşuyor. Göz çevresini tahriş etmeden kolayca temizleyen Uni Care Eye Disc, makyaj kalıntısı bırakmıyor, tek dokunuşta kusursuz temizlik sağlıyor.

Pamuk ve losyon kullanımını tek bir üründe birleştirerek kadınlara pratik kullanım sunan Uni Care Eye Disc göz makyajı temizleme disklerinin, yeşil çaylı ve kayısı yağlı çeşitleri bulunuyor. İçeriğindeki özel formülü ile göz çevresini ve kirpikleri besleyerek canlılık kazandıran Uni Care Eye Disc, gün içinde oluşan yorgunluk belirtilerinin giderilmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca özel kutusu ile kullanım süresince kurumuyor ve etkisini kaybetmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uni Care Eye DiscNemlendirmeMakyaj
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