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'Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından başarılı'
'Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından...

'Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından başarılı'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Laboratuvar Direktörü Sökmensüer "Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından oldukça başarılı. Tüm yeni teknolojik yöntemler güvenilirliği test edildikten sonra ülkemizde de uygulanmakta" dedi.

'Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından başarılı'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Laboratuvar Direktörü Sökmensüer "Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından oldukça başarılı. Tüm yeni teknolojik yöntemler güvenilirliği test edildikten sonra ülkemizde de uygulanmakta" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:36
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'Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından başarılı'

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Laboratuvar Direktörü Prof. Dr. Lale Karakoç Sökmensüer, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı tarafından Nevşehir'de düzenlenen "Tüp bebekte mükemmeliyet, tüp bebek başarısızlığı, bulmacayı nasıl çözebiliriz" kongresinde gündeme gelen konulara ilişkin bilgi verdi.

Embriyoloji laboratuvarında gebeliği artıracak yeni yöntemlerin, embriyo değerlendirmesinin, laboratuvar pratiğindeki kalite kontrol unsurlarının dünyanın önde gelen lider bilim insanlarıyla tartışıldığına değinen Sökmensüer, embriyolara genetik inceleme yapılmasının gerekli olup olmadığının da tartışıldığını belirtti.

Sağlıklı embriyoların yerleştirilmesinin gebelik oranlarını artırdığına dikkati çeken Sökmensüer, "Embriyodan biyopsi almadan, embriyonun içinde bulunduğu kültür solisyonu incelenerek de genetik yapı hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz konusu da gündeme geldi. Gelecekte embriyonun içinde bulunduğu kültür sıvısından örnekler alınarak da genetik inceleme yapmak mümkün olacak." dedi.

"Embriyoloji eğitiminin standardizasyonunu sağlamak için çalışıyoruz"

Klinik Embriyoloji Derneği Başkanı da olan Sökmensüer, biyologların, teknisyenlerin, tıp doktorları, embriyoloji uzmanları ve akademisyenlerin tüp bebek laboratuvarlarında çalıştığını söyledi.

Klinik embriyoloji laboratuvarların teknolojik gelişime çok açık olduğuna değinen Sökmensüer, embriyologların uluslararası katılımlı toplantılara katılmasının, yurt dışında alanında önder bilim insanlarıyla bilgi paylaşımında bulunmasının laboratuvar başarısına katkısı olduğunu ifade etti.

Embriyologların eğitim sürecini tamamladıktan sonra kendilerini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Sökmensüer, embriyologların hücre dinamiklerini, mekanizmalarını bilerek bu işlemleri yapmalarının başarıyı olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Tüp Bebek Laboratuvar Direktörü Sökmensüer, şunları kaydetti:

"Klinik embriyoloji laboratuvarlarının çalışma alanı teknolojik gelişmelere çok açık bir alan. Tüm dünyada bu alanda yeni solisyonlar, malzemeler, yeni teknikler gelişiyor, üretiliyor. Tüp bebekte gebelik oranlarını artırmak için laboratuvar ortamının kalitesi, güvenliği olmazsa olmaz bir unsur. Embriyologların kullandıkları yöntemlerin aşamalarına hakim olmaları, uğraştıkları canlı hücrelerin tüm mekanizmalarını, moleküllerini bilerek çalışmaları doğrudan embriyo kalitesini, gebelik oranlarını artıracak faktörler. Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından oldukça başarılı. Dünyada uygulanan tüm yeni teknolojik yöntemler kısa süre sonra güvenilirliği test edildikten sonra ülkemizde de uygulanmakta. Ülkemizde uluslararası katılımlı toplantılar yapılmakta. Bu embriyologların da kendilerini geliştirmeleri açısından bir fırsat."

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Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiTüp Bebek Laboratuvar Direktörü Sökmensüer
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