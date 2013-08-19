Tuza renklendirici katılamayacak

ANKARA



Gıda, Tarım ve Havyancılık Bakanlığı'nca, tuzlara renklendirici madde katılmasına hiç bir şekilde izin verilmediği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kısa bir süre önce yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği ile ilgili, bazı basın yayın organlarında "Artık renkli tuz üretilebilecek" şeklinde çıkan haberlerin kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verebileceği endişesiyle açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.



Yeni Tuz Tebliği ile tuzların beyaz renkte olma zorunluluğunun kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bundan böyle piyasaya renkli tuz arz edilebilecek. Ancak buradaki renkten kasıt; dışarıdan renklendirici madde ilavesi olmayıp, tuzun doğal yapısında bulunan minarelerin rengidir. Dolayısıyla tuza renklendirici katılmasına kesinlikle izin verilmemektedir.



Yeni Tebliğe göre, tuz yabancı madde içermeyecek, işlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulmayacak.



Tuz etiketleri üzerinde 'Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun' ifadesi yer alacak."





AA