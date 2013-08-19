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Tuza renklendirici katılamayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni Tuz Tebliği ile tuzların beyaz renkte olma zorunluluğu kaldırdı. Bundan böyle piyasaya renkli tuz arz edilebilecek.

Tuza renklendirici katılamayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni Tuz Tebliği ile tuzların beyaz renkte olma zorunluluğu kaldırdı. Bundan böyle piyasaya renkli tuz arz edilebilecek.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 08:10
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Tuza renklendirici katılamayacak
ANKARA

Gıda, Tarım ve Havyancılık Bakanlığı'nca, tuzlara renklendirici madde katılmasına hiç bir şekilde izin verilmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kısa bir süre önce yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği ile ilgili, bazı basın yayın organlarında "Artık renkli tuz üretilebilecek" şeklinde çıkan haberlerin kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verebileceği endişesiyle açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Yeni Tuz Tebliği ile tuzların beyaz renkte olma zorunluluğunun kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bundan böyle piyasaya renkli tuz arz edilebilecek. Ancak buradaki renkten kasıt; dışarıdan renklendirici madde ilavesi olmayıp, tuzun doğal yapısında bulunan minarelerin rengidir.  Dolayısıyla tuza renklendirici katılmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

Yeni Tebliğe göre, tuz yabancı madde içermeyecek, işlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulmayacak.

Tuz etiketleri üzerinde 'Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun' ifadesi yer alacak."

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 08:10
Anahtar Kelimeler:
Tuza Renklendirici
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