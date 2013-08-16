Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Tuza hem renk hem de uyarı geldi

Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği'ne göre, artık renkli tuz üretilebilecek.

Tuza hem renk hem de uyarı geldi

Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği'ne göre, artık renkli tuz üretilebilecek.

16 Ağustos 2013 Cuma 13:13
2873 Okunma
Tuza hem renk hem de uyarı geldi
ANKARA

Türkiye'de, daha önceden beyaz tuz üretimine izin verilirken, artık renkli tuz üretilebilecek. Tuz etiketlerinde, hangi kaynaktan üretildiği ve içerisinde yer alan arsenik, kurşun gibi ağır metal bulaşık oranları ile "Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun" ifadesi yer alacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tuz yabancı madde içermeyecek, işlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulmayacak, yeraltı kaynak ve deniz tuzlarında rutubet miktarı kütlece en çok yüzde 2, diğer tuzlarda yüzde 0,5 olacak. Yeraltı kaynak ve kaya tuzlarında kuru maddede sodyum klorür miktarı en az yüzde 97, diğer tuzlarda yüzde 98 olacak. Öte yandan işlenmiş tuzlarda asitte çözünmeyen madde miktarının kütlece en çok yüzde 0,5, işlenmiş tuzlarda suda çözünmeyen madde miktarı, kütlece en çok yüzde 0,5 olması gerekecek. Tebliğe göre sofra tuzunun yapısı homojen olacak ve potasyum iyodat katılmış olacak, iyot tüketmemesi gereken kişiler için iyotsuz sofra tuzu üretimi yapılabilecek.

Türkiye'de artık renkli tuz üretilebilecek. Tuz etiketlerinde, hangi kaynaktan üretildiği ve içerisinde yer alan arsenik, kurşun gibi ağır metal bulaşık oranları ile "Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun" ifadesi yer alacak. Tebliğ kapsamında kaynağına göre üretilen tuzlar birbirleriyle karıştırılarak piyasaya sunulamayacak, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bölgesel ve yöresel adlarla bilinen tuzlar bu adlarla üretilebilecek. Yer altı kaynak tuzları sadece iri salamura tuzu, gıda sanayi tuzu ve sofrada öğütme tuzu olarak piyasaya sunulacak. Tebliğ kapsamındaki ürünler etiketi üzerinde tuzun kullanım amacına göre "sofra tuzu","sofrada öğütme tuzu", "iri salamura tuzu" ve "gıda sanayi tuzu" olarak adlandırılacak. Tuzun elde edildiği kaynak "deniz tuzu veya deniz tuzundan üretilmiştir", "kaya tuzu veya kaya tuzundan üretilmiştir","göl tuzu veya göl tuzundan üretilmiştir" ve "yeraltı kaynak tuzu veya yeraltı kaynak tuzundan üretilmiştir" şeklinde belirtilecek. Gıda işletmecileri tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde düzenlemeye uyum sağlayacak.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 13:15
Anahtar Kelimeler:
Tuza Hem Renk Hem De Uyarı Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ