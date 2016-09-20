Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

TUS ve DUS giriş belgeleri erişime açıldı

2016-DUS, 2016-STS Diş Hekimliği, 2016-TUS, 2016-STS Tıp Doktorluğu adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.

TUS ve DUS giriş belgeleri erişime açıldı

2016-DUS, 2016-STS Diş Hekimliği, 2016-TUS, 2016-STS Tıp Doktorluğu adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.

20 Eylül 2016 Salı 13:34
1183 Okunma
TUS ve DUS giriş belgeleri erişime açıldı

 ÖSYM'den, 25 Eylül'de yapılacak 2016-DUS, 2016-STS Diş Hekimliği, 2016-TUS, 2016-STS Tıp Doktorluğu adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'de yapılacak 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2016/9) başvuran adaylar sınava girecekleri salonlara atandı.

25 Eylül'de gerçekleşecek 2016-DUS, 2016-STS Diş Hekimliği, 2016-TUS(Sonbahar Dönemi), 2016-STS Tıp Doktorluğu (Sonbahar Dönemi) adaylarının da sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri gerçekleştirildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

Öte yandan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2016-Sayıştay Eleme), 30 Ekim Pazar günü Ankara'da yapılacak. Sınava başvurular, 29 Eylül'e kadar yapılabilecek. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

AA

Son Güncelleme: 20.09.2016 13:35
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMDus2016-DUS2016-STS Diş Hekimliği2016-TUS2016-STS Tıp Doktorluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ