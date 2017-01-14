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Turşu gribe kafa tutuyor

Grip ve soğuk algınlıklarına karşı iyi gelen ve bağışıklık sistemine faydalı olan turşu, özellikle kış mevsiminde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Turşu gribe kafa tutuyor

Grip ve soğuk algınlıklarına karşı iyi gelen ve bağışıklık sistemine faydalı olan turşu, özellikle kış mevsiminde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

14 Ocak 2017 Cumartesi 10:56
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Turşu gribe kafa tutuyor

Kış mevsimlerinde ortaya çıkan bazı hastalıkların yaygın hale gelmesi, bağışıklık sistemine faydalı olan, grip ve soğuk algınlıklarına iyi gelen turşunun tüketimini de artırıyor.

Sağlık açısından birçok yararı olan havuç, kornişon, salatalık, yeşil domates, biber, soğan, sarımsak, lahana ve kereviz yaprakları gibi sebzelerin, sirke, limon ve tuz desteğiyle yapılan turşular, özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Bazı rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanı sıra turşunun gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisinin bulunması, kış aylarında bu gıdaya talebi de artırıyor.

Turşu satan esnaf Ünal Atalay, kış mevsiminde özellikle sarımsak, lahana ve salatalık turşusunun ilgi gördüğünü söyledi.

"Bir kilogram sarımsak turşusu alanlar var"

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak ile lahana turşularının grip ve soğuk algınlığına karşı şifa kaynağı olduğunun bilindiğini belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Kış aylarında turşu suyunun da tüketimi artıyor diyebilirim. Kendisini biraz hasta gibi hisseden vatandaşlarımız, bir bardak acılı turşu suyuyla hemen toparlanabiliyor. Sadece bir kilogram sarımsak turşusu alan müşterilerim var. Sadece suyu için gelen müşterilerim oluyor. Genel olarak tüm müşterilerimin bu dönemde ortak tüketim sebebi sağlık."

Figen Alkılıçgil de sıklıkla turşu tükettiğini belirterek, "Bir takım sağlık problemlerim olduğu için dikkatli tüketmeye çalışıyorum." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Birdane, turşunun grip ve soğuk algınlığına fayda sağlayabileceğini belirterek, 18 yaşından büyük her 3 kişiden 1'inin hipertansiyon hastası olma riskinden dolayı bu gıdanın fazla tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GripSoğuk AlgınlığıTurşuSağlıkSoğanın FaydalarıDoğal AntibiyotikAntibiyotik
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