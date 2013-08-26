Türkiye'nin 6'ncı yüz naklinin görüntüleri paylaşıldı

ANTALYA





Türkiye'de altıncı yüz nakli yapılan Salih Üslün'ün operasyon görüntüleri basınla paylaşıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörüğü Basın ve Halkla İlişkiler ile Hastane Medya İletişim Birimi tarafından çekilen 2,5 dakikalık görüntüde, Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın yüzünün nakledildiği 54 yaşındaki Salih Üslün'ün nakil ile ameliyat sırasındaki işlemleri yer alıyor.

Üslün'ün operasyon öncesi gerekli ameliyat formlarını imzalaması ve ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ile operasyona katılan diğer hekimlerin de yer aldığı görüntülerde, Üslün'ün 8 saat süren operasyondan çıkarılıp, yoğun bakım servisine taşınması görülüyor.

Doç. Dr. Özkan: "Durumu iyi"

Türkiye'nin altıncı yüz nakli yapılan Salih Üslün'ün uyandırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin altıncı yüz nakli yapılan Salih Üslün'ün sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Salih Üslün'ün ameliyattan sonra üçüncü gününde olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Özkan, Üslün'ün çok kapsamlı bir ameliyat atlattığını ancak kısa sürede toparladığını dile getirdi. Özkan, "Türkiye'nin 5'inci yüz nakli yapılan Recep Sert'e göre ödemleri daha iyi. Makineden ayrıldı, bizimle iletişim kuruyor, genel olarak durumu iyi" diye konuştu.