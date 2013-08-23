Türkiye'nin 6. yüz nakli tamamlandı

ANTALYA

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı özel hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesi tarafından organları bağışlanan 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın yüzü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından, 54 yaşındaki Salih Üslün'e nakledildi.

Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Özkan, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Özkan, yüzün beklediğinden de güzel olduğunu belirterek, "Yüz tam oturdu. Bu hasta diğer yüz nakillerine göre yüzü en kötü olan hastaydı. Yaptığım en komplike yüz nakillerinden biri oldu. Ekip olarak çok yorulduk ama mutluyuz" dedi.

Kozmetik olarak güzel bir yüz olacak

Türkiye'nin 6. yüz nakli ameliyatının ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde düzenlenen basın toplantısına, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Geçici, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal, ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan, Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Koordinatörü Nilgün Keçecioğlu ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Tozoğlu katıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, kendilerine imkan veren Akdeniz Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti. Özkan, ameliyatın oldukça zevkli ve güzel geçtiğini söyledi.

Bağış yapan, bir çok insana hayat ve umut kaynağı olan verici ailesine teşekkür eden Özkan, "Alıcı açısından oldukça güzel bir ameliyat oldu. Yapılan işlemler nedeniyle diğer yüz nakillerine göre biraz uzun sürdü. Nakil oldukça başarılı geçti. Hasta en yakın sürede sağlığına inşallah kavuşacak" dedi.

Saç da nakledildi

Ameliyatın diğer nakillere göre daha komplike olduğuna dikkati çeken Özkan, "Yüzü daha genç görünecek. Yaşlı görünmesinden daha iyi. Hasta için güzel görünümü dışında fonksiyonel olması çok önemli. Bu hasta katı yiyemiyor, konuşamıyor ve sosyal toplumdan kaçınıyor. Kozmetik olarak güzel bir yüz olacak. Alıcının saçı da yok. Biz saç da naklettik" diye konuştu.

Türkiye'nin yüz naklindeki başarısına da işaret eden Prof. Dr. Özkan, "Fransa'da 9 yüz nakli yapıldı. Bunlardan 2-3 tanesi tam yüz nakliydi. Bu bir yarış değil ama onların yaptığı kadar biz de bunları yapabiliyoruz. Dünyada alt ve üst çene naklinin yapıldığı 4 tam yüz nakli gerçekleştiren başka ülke yok" dedi.

Hamileliğinin son ayında ameliyata girdi

Doç. Dr. Özlenen Özkan ise gazetecilerin 9 aylık hamile olmasını hatırlatması üzerine, "Benim için yorucu oldu. Herhangi bir tehlikeli durumum yoktu. Ama bu ameliyatla jübilemi yaptım" diye konuştu.

Öte yandan yüzü bağışlanan Muhittin Turan'ın 6-7 ay önce saç ektirdiğini ve nakledilen saç derisinin bu ekili saçlar olduğu bildirildi.