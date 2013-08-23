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Türkiye'nin 6. yüz nakli

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın ailesi, Turan'ın yüzünü bağışlamayı kabul etti. Yüz naklinin, Edirne'de yaşayan Salih Üslün'e yapılmasına karar verildi.

Türkiye'nin 6. yüz nakli

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın ailesi, Turan'ın yüzünü bağışlamayı kabul etti. Yüz naklinin, Edirne'de yaşayan Salih Üslün'e yapılmasına karar verildi.

23 Ağustos 2013 Cuma 08:19
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Türkiye'nin 6. yüz nakli
ANTALYA

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın ailesi, Turan'ın yüzünü bağışlamayı kabul etti.

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu Özel Medstar Hastanesine kaldırılan 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Organ bağışı için yapılan görüşmede aile, Turan'ın böbrekleri, karaciğeri ve kalbinin yanı sıra yüzü, kol ve bacaklarını da bağışladı.

Organ bağışının kabul edilmesinin ardından naklin gerçekleştirileceği hastalara yönelik inceleme başlatıldı. Yüzün, Edirne'de yaşayan Salih Üslün'e uygun olduğu belirlendi.

Operasyonun gerçekleştirileceği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı uzmanları, yüz nakli nedeniyle Turan'ın kol ve bacaklarının alınmaması yönünde karar verdi.

"Daha kapsamlı bir nakil olacak"

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 6. yüz naklinin diğerlerine göre daha kapsamlı olacağını söyledi.

Tam yüz nakli yapılacağını ifade eden Özkan, ''Bu nakil bir önceki nakilden daha ileri seviyede olacak. Daha kapsamlı bir nakil hazırlığı yapıyoruz. Göz tabanı, burun, çift çene nakli yapılacak'' dedi.

Ateşli silah yaralanması olan bir hastaya nakil yapılacağını belirten Özkan, ameliyatın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini, naklin Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yapılacağını kaydetti.

Salih Üslün hastaneye geldi

Muhittin Turan'ın yüzünün nakledileceği 54 yaşındaki Salih Üslün, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Antalya Havalimanı'na geldi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi görevlileri tarafından karşılanan ve hastaneye getirilen Üslün'e oğlu Sedat Üslün eşlik etti.

Kameralara el sallayan Üslün, yüz nakli olacağı için mutlu olduğunu ifade etti.

Nakil hazırlığı için Plastik ve Rekonstürktif Cerrahi servisine çıkarılan Üslün'ün silahla yaralanma sonucu yüzünün parçalandığı öğrenildi.

"Neredeyse yüzü yok"

Antalya'da Özel Medstar Hastanesi Ameliyathane ve Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Murat Yılmaz da gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen Muhittin Turan'ın organ alım işlemlerinin başladığını söyledi. Turan'ın yüz, kalp, akciğer, karaciğer, böbrekler, pankreasının alınacağını dile getiren Yılmaz, kol ve bacakların ise kullanılacak durumda olmadığı için alınmayacağı ifade etti.

Yüz nakledilecek Salih Üslün'ün neredeyse tüm yüzü olmayan ve ağzını açamayan bir hasta olduğunu ifade eden Yılmaz, Üslün'ün boynundaki bir delikten nefes alıp verdiğini kaydetti.

Yüz nakli için Prof. Dr. Ömer Özkan'ın çalışmalarına başladığını anlatan Yılmaz, "Tüm saçlı deri, göz kapakları, alt ve üst çene, burun, dilin yarısı nakledilecek. Yani tam anlamıyla bir yüz nakli olacak. Bu ender yapılan ameliyatlar arasına girecek" diye konuştu.

Yüz dışındaki organların hangi merkezlerde nakledileceğinin belli olduğunu dile getiren Yılmaz, Konya'dan gelen ekibin böbreği ve Malatya'dan gelen ekibin ise karaciğeri alacağını söyledi. Yılmaz, akciğerin nereye gönderileceğenin ise belirlenmediğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 08:20
Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin 6. Yüz Nakli
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