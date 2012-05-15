Türkiye'nin 4. yüz nakli yapılıyor

Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'dan alınan yüz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 34 yaşındaki Turan Çolak'a naklediliyor.

Türkiye'nin dördüncü yüz nakli operasyonu kapsamında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip tarafından Uşak'ta saat 23.15'te başlayıp, saat 05.20'de sona eren operasyonla alınan yüz, Uşak'tan Antalya'ya getirildi.

Saat 06.26'ta hastaneye giriş yapan Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip, vakit kaybetmeden ameliyata girdi ve Tevfik Yılmaz'dan alınan yüz, Turan Çolak'a nakledilmeye başlandı.

Organları taşıyan Prof. Dr. Ömer Özkan, asansörde gazetecilere yaptığı açıklamada sadece yüzü aldıklarını ve her şeyin hazır olduğunu söyledi.

Ameliyata Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Coşkunfırat ile çok sayıda asistan doktor katıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve bekar olan 34 yaşındaki Turan Çolak'ın 3.5 yaşındayken ocağa düşmesi sonucu yüzünün ve kulaklarının tamamen yandığı öğrenildi.

Bu arada Tevfik Yılmaz'ın cenazesinin, bugün defnedilmesinin beklendiği öğrenildi.

8 Mayıs'ta girdiği bunalım sonucu intihar eden 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın, tedavi gördüğü Uşak Devlet Hastanesi'nde beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu, ailesi organlarını bağışlamıştı.

Operasyonda alınan karaciğer, böbrekler ve kornealar, karayoluyla İzmir'e, kalp ise Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla Ankara'ya gönderilmişti.

Turan Çolak Acar'ın basın toplantısına katılmıştı

Akdeniz Üniversitesi'ndeki ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın katıldığı ilk basın toplantısına da izleyici olarak katılan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Acar'ı kendisine örnek aldığını ifade ederek, yeni bir yüzünün olmasını istediğini belirtmişti.

Çolak, Acar'ın basın toplantısının ardından Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'ne giderek yüz nakli için başvuruda bulunmuş, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kontrolünün ardından bekleme listesine alınmıştı.

''Uşak, uğurlu geldi"

Akdeniz Üniversitesi ekibinden Türkiye'deki ilk yüz naklinin gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, yaptığı açıklamada, daha önce de Türkiye'nin ilk yüz nakli için Uşak'a geldiklerini hatırlatarak, ''Uşak, uğurlu geldi. Türkiye'deki 4'üncü yüz naklini gerçekleştireceğiz. Umarım her şey yolunda gider'' dedi.

Uşak Organ Nakil Koordinatörü Dr. Zafer Aydın ise ailenin ikna edilmesinden operasyona dek geçen yaklaşık 18 saatlik sürecin sonunda, yüzle birlikte böbrekler, karaciğer, kalp ve korneanın başarıyla alınarak, nakil için Antalya, İzmir ve Ankara'daki hastanelere gönderildiğini belirtti.

Tevfik Yılmaz'a ''silikon yüz'' yapıldığını kaydeden Aydın, Yılmaz'ın ailesine, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

''Umarım oğlumun organları, birçok insana can verir''

Tevfik Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz ise doktorların öğle saatlerinde oğlunun beyin ölümünün gerçekleştiğini bildirdiğini belirterek, Dr. Zafer Aydın'ın ikna etmesi sonucu, oğlunun tüm organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

İlk yüz naklinin donörünün ailesinden destek

Türkiye'nin ilk yüz naklinin donörü Ahmet Kaya'nın kardeşi Fadime Çil de Tevfik Yılmaz'ın ailesine destek için Uşak Devlet Hastanesi'ne geldi. Fadime Çil, televizyondan Uşak'ta nakil olacağını duyduğunu anlatarak, ''Bunu duyar duymaz hastaneye geldim. Tevfik Yılmaz'ın ailesine destek vermek istedim. Çok hayırlı bir iş yapıyorlar. Biz bu süreci daha önce yaşamıştık. Manevi destek için buradayım'' diye konuştu.

Yılmaz'ın kalbi Ayşe Özge Uyar'a naklediliyor

Tevfik Yılmaz'ın kalbi, gece saatlerinde özel bir ekip tarafından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Uşak'tan Ankara'ya getirildi.

Yılmaz'dan alınan kalp, Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi'nde 25 yaşındaki Ayşe Özge Uyar'a naklediliyor.

Ameliyattan önce gazetecilere açıklama yapan abla Demet Uyar, kardeşinin 8 yıldır kalp yetmezliği sorunu yaşadığını, yaklaşık üç aydır da nakil için kalp beklediklerini söyledi.Uyar, AA muhabirinin ''Bundan sonra bir erkeğin kalbini taşıyacak'' sorusuna ise ''Evet, bir erkeğin kalbini taşıyacak, söylediler. Kendisinin haberi var zaten. İnşallah her şey iyi olur. Önemli olan ameliyat sonrası. Hayırlısıyla her şey güzel olacak'' dedi.