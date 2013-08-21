Türkiye'deki doğumların yüzde 58'i sezaryen

ANKARA

Türkiye'de 2012 yılındaki doğumların yüzde 47,43'ü normal, yüzde 52,57'si sezaryen iken, 2013'ün ilk 6 ayındaki doğumların yüzde 41,40'ı normal, yüzde 58,60'i de sezaryen olarak gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve OECD raporlarında; yıllar itibarıyla toplam doğumlar içinde sezaryen doğum oranının gittikçe arttığı görülüyor. DSÖ'nün 2008 yılı rakamlarına göre, yapılan sezaryenlerde gereksiz olanların oranı Türkiye'de yüzde 21,2 ve maliyeti ise 18 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

OECD'nin 2009 verilerine göre de OECD ülkelerinde her 100 canlı doğumdan ortalama 25,8'i sezaryenle gerçekleşiyor. Türkiye yüzde 47,7 sezaryen doğumla, en fazla doğumun olduğu Brezilya ve Çin'den sonra üçüncü ülke olmuştu.

Türkiye'deki doğumların yüzde 58,60'ı sezaryen

SGK'nın 2011 Medula Sistemi verilerine göre, Türkiye'de gerçekleşen doğumların yüzde 45,54'ü normal, yüzde 54,46'sı sezaryen doğum. Geçen yılki doğumların ise yüzde 47,43'ü normal, yüzde 52,57'si sezaryen doğum iken, 2013'ün ilk 6 ayında doğumların yüzde 41,40'ı normal yolla, yüzde 58,60'ı sezaryenle oldu.

Geçen yıl Yeşil Kart ile normal doğum oranı yüzde 67,16 olurken, sezeryan ile doğum yüzde 32,84 oranında gerçekleşti. 2012'de normal doğum oranının önceki yıla göre artmasının sebebi olarak, Yeşil Kart kapsamındaki kişilerin, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınması ve Medula Sistemiyle hastane işlemlerinin daha sıkı takip edilmesi olarak gösteriliyor.

Yeşil Kartlıların GSS kapsamına alınmasıyla 2013'ün ilk yarısında sezaryen doğum oranı artarak, yüzde 37,7 oldu. Bu dönemde normal doğum oranı ise yüzde 62, 93 olarak gerçekleşti.

2012'de en çok sezaryen üniversite hastanelerinde

SGK verlerinde, geçen yıl sezaryen doğumun en çok üniversite hastanelerinde yapıldığı tespit edildi. Sezaryenin üniversite hastanelerinde gerçekleştirilme oranı yüzde 72, özel hastanelerde yüzde 69 ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yüzde 39 oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında en yüksek sezaryen doğum oranı ise üniversite ve özel hastanelerde yapıldı. Üniversite hastanelerinde yüzde 77 olan sezaryen oranı özel hasanelerde yüzde 76, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yüzde 44 olarak geçleşti.

Özel sağlık tesislerindeki doğumlara bakıldığında sezaryen doğumların soysaekonomik durumu gelişmiş illerde yüksek çıktığı tespit edildi. Adana, Antalya, Osmaniye, Samsun, Trabzon, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Batman, Gaziantep, İstanbul sezaryen doğumun en yüksek iller sıralamasını oluşturdu.

2012'de Sağlık Bakanlığında 200 bin 631 kürtaj yapıldı

Medula Sistemi'ndeki verilere göre kürtaj, en fazla Sağlık Bakanlığı hastanelerinde gerçekleştirildi. 2011'de Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 131 bin 11, özel hastanelerde 72 bin 893, üniversite hastanelerinde 15 bin 373 kürtaj yapıldı.

Geçen yıl Sağlık Bakanlığı hastanesinde 200 bin 631, özel hastanelerde 77 bin 146 ve üniversite hastanelerin ise 17 sin 789 kişiye kürtaj operasyonu gerçekleştirildi.