Türkiye organ naklinde Malezya ile işbirliği yolunda

Türkiye Organ Nakli Vakfı'nın (TONV) koordinasyonuyla, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği , Karaciğer Nakli Derneği, Tıp Hukuku Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneği'nin işbirliğinde yürütülen Uluslararası Organ Nakli Ağı (International Transplant Network) çerçevesinde Türk heyetince, Malezya'da Sağlık Bakanlığı ve Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Heyet, iyi uygulama örneklerini görmek, profesyoneller arasında bilgi değişimine olanak sağlamak, Türkiye'deki organ bağışı ve organ nakli hizmetlerini anlatmak üzere Malezya Sağlık Bakanı Subramaniam Sathasivam ile makamında biraraya geldi.

TONV Başkanı Eyüp Kahveci, ziyarette yaptığı konuşmada, Uluslararası Organ Nakli Ağı'nın Türkiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü en büyük sağlık projelerinden biri olduğunu belirterek, proje kapsamında özellikle gelişmekte olan ülkelerde organ bağışı ve organ nakli alanında uluslararası düzeyde teknik yardım ve işbirliği yapıldığını dile getirdi.

Malezya'da sağlık sisteminin iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Kahveci, iki ülke arasında kurulacak işbirliğiyle organ nakli konusunda önemli çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. Kahveci, "Malezya ile Türkiye'deki organ nakli alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri arasında işbirliğini öngören mutabakat zaptını Sayın Bakanımıza sunduk. İlerleyen dönemlerde iki ülke arasında bu alanda güçlü bir işbirliği olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"İşbirliğiyle böbrek nakillerinin artırılması gerekir"

Türkiye nüfusunun, Malezya nüfusundan yaklaşık 2,5 kat fazla olduğunu aktaran Kahveci, şunları kaydetti:

"Buna rağmen, Malezya'da böbrek nakli bekleyen hasta sayısı Türkiye ile aynı. Türkiye'de yaklaşık 23 bin, Malezya'da da 21 bin hasta böbrek nakli bekliyor. Türkiye'de yılda 4 bine yakın böbrek nakli yapılırken, Malezya'da ise bu sayı yaklaşık 200'lerde kalıyor. Bu nedenle Malezya'da yapılacak işbirliğiyle böbrek nakillerinin artırılması gerekir. Türkiye olarak, bu alandaki teknik ve bilimsel imkanlarımızı Malezya'daki teknik kapasitenin artması için paylaşacağız."

Türkiye'de organ nakli sürecinin işleyişi ve yasal düzenlemeler hakkında da bilgi veren Kahveci, bu konuda canlıdan organ nakillerinde etik komisyonların işlevleri ve kadavradan organ bağışının önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Organ Nakli Ağı kapsamında bulunan 76 ülkenin üçte birinde yasal düzenleme sorunu olduğuna dikkati çeken Kahveci, bu ülkelerde başarılı bir sürecin işleyebilmesi, organ bağışının ve organ nakillerinin artırılabilmesi için hukuki düzenlemelerin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Kahveci, bu kapsamda Türkiye'nin hem alt yapı hem de yasal düzenlemelerle örnek bir ülke olduğunun altını çizerek, proje kapsamında yasal düzenlemesi bulunmayan ülkelere teknik destek verildiğini hatırlattı.

Bakanlıktaki görüşmelerin ardından heyet, Malezya Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. Malezyalı yetkililer, ülkelerindeki organ nakline ilişkin Türk heyete sunum yaptı.