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Türkiye'nin uyuşturucu kullanım haritası çıkartılacak

Türkiye'de uyuşturucu kullanımına ilişkin güncel verilerin elde edilebilmesi ve yeni yol haritasının belirlenebilmesi amacıyla, ülke genelinde öğrencilere yönelik anket çalışması yapılacak.

Türkiye'nin uyuşturucu kullanım haritası çıkartılacak

Türkiye'de uyuşturucu kullanımına ilişkin güncel verilerin elde edilebilmesi ve yeni yol haritasının belirlenebilmesi amacıyla, ülke genelinde öğrencilere yönelik anket çalışması yapılacak.

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:44
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Türkiye'nin uyuşturucu kullanım haritası çıkartılacak

Türkiye'de uyuşturucu kullanımına ilişkin güncel verilerin elde edilebilmesi ve yol haritasının belirlenebilmesi amacıyla, ülke genelinde öğrencilere yönelik anket çalışması yapılacak.

Öğrencilerin kimlik bilgilerinin yer almayacağı anket çalışmaları, örneklem belirleme yöntemi kullanılarak okullarda gerçekleştirilecek. Anket çalışması, 14-19 ve 19-24 yaş grubunu kapsayacak ve durum tespiti yapılabilmesi için belirli aralıklarla tekrarlanacak.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanımıyla mücadelenin küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, bu kapsamda özellikle çocuk ve gençlerin korunması, maddeye ulaşımın engellenmesi, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanabilmesi için Türkiye'de önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'nin riskli bir bölgede yer aldığını ifade eden Kavuncu, özellikle terör örgütlerinin beslendiği kaynaklardan birinin uyuşturucu ticareti olduğunun altını çizdi. Kavuncu, "Terör odaklarının uyuşturucuya bağlı olan kaynakları nedeniyle Türkiye hedefte olan bir ülke." dedi.

Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranlarının Avrupa ile aynı olmadığını ancak tamamen elimine etmek için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Kavuncu, "Avrupa'da oranlar çok daha yüksek düzeyde seyrediyor. Türkiye'ye ilişkin elimizdeki veriler, 2011'de yapılan ankete dayanıyor. Resmi verilere göre, ülkemizde 1 milyon 300 bin kullanıcı var." diye konuştu.

"Anket çalışması yapılacak"

Yürütülecek çalışma kapsamında öncelikle uyuşturucu kullanımına ilişkin ülke genelinde durum tespiti yapılacağını ifade eden Kavuncu, şöyle devam etti:

"Durum tespitinde 'neredeyiz, ne yaptık, neyi başardık, neyi başaramadık' diye bakacağız. Özellikle neyi başaramadığımızı görmek lazım. Bir şeyi kamuoyunda gizleme durumunda değiliz. Bu işin daha yaygınlaştığı yönünde gözlemlerimiz var, Cumhurbaşkanımızın da tespitleri var. Sokaklarda yürek burkan, toplum vicdanında yer etmiş görüntülerle karşılaşıyoruz. Bu durumla daha aktif mücadele edilmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, uyuşturucu ile mücadelede nerede olduğumuzu tespit etmek için yeniden istatistiki anket çalışmaları olacak. Buna ilişkin çalışmalarımız başladı. Bu anket çalışmalarında özellikle Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yürütülecek ESPAD (Alkol ve Diğer Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Avrupa Okul Anketi Projesi) çalışması kapsamında, 14-19 yaş aralığındaki lise grubu araştırılacak. ESPAD çalışması Türkiye'ye özgü bir çalışma değil, Avrupa Birliği'nin de bir çalışması. Bu, bir anket sistemiyle oluşuyor. Eğitim uzmanları ve psikologlar tarafından, uzun süre ankette yer alacak soruların sorulma şekli ve içeriği ele alındı. Uzmanlar, anket için çok ciddi özen içindeler.

Anketler, okullarda yapılacak. Anket, özel bir örneklem belirleme yöntemi üzerinden yapılacak. Türkiye'nin bütün okullarında olmayacak. Bunun için istatistik uzmanları TÜİK ile birlikte çalışıyor. Belirleyici örneklem sayısına bağlı olarak gerçekleşecek."

Kavuncu, anketlerde kişisel bilgilerin kesinlikle yer almayacağının altını çizerek, "İsimlerini yazmadan anket formunda kendilerine yöneltilen soruları cevaplayanlar, belirlenen kutuya atacak. Okul, sınıf ayrımı yapılmayacak. Anketler, genel bir havuzda toplanacak." dedi.

Üniversite gençlerine yönelik de çalışma yapılacak

Risk faktörlerinin illere göre de değiştiğine dikkati çeken Kavuncu, şöyle devam etti:

"Örneklemle her ilden okullar belirlenecek, tüm okullarda olmayacak. Bu, belirli aralıklarla yapılarak, değerlendirilecek. Bu şekilde soruna önce tanı konulacak. Öte yandan 19-24 yaş grubu üniversite gençliğinde de bir çalışma yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma, üniversite gençliğini kapsayacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuESPADTürkiyenin Uyuşturucu Kullanım HaritasıUyuşturucu Kullanım Haritası
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