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Türkiye'nin şifa eli 3 kıtada 23 bin hastaya uzandı

Türk doktorlar, Sağlık Bakanlığınca farklı ülkelerde düzenlenen Sağlık Haftaları kapsamında 2006 yılından bugüne kadar, 16 ülkede 23 bin hastaya ulaştı, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştirdi.

Türkiye'nin şifa eli 3 kıtada 23 bin hastaya uzandı

Türk doktorlar, Sağlık Bakanlığınca farklı ülkelerde düzenlenen Sağlık Haftaları kapsamında 2006 yılından bugüne kadar, 16 ülkede 23 bin hastaya ulaştı, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştirdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:10
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Türkiye'nin şifa eli 3 kıtada 23 bin hastaya uzandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2006'dan bu yana Afganistan, Yemen, Sudan, Irak, Moldova, Moritanya, Moğolistan, Bangladeş, Azerbaycan, Somali, Cibuti, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Kenya'da toplam 41 Sağlık Haftası düzenlendi.

Türk doktorlar, dost ve kardeş ülkelerde imkansızlık sebebiyle tedavi göremeyen binlerce hastaya umut oldu.

Sağlık gönüllüleri, programlar çerçevesinde genel cerrahi, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, üroloji, plastik cerrahi, yanık cerrahisi, jinekoloji, göz hastalıkları, onkoloji, radyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, göğüs hastalıkları ve beyin cerrahisi branşlarında hizmet verdi.

Bu kapsamda 22 bin 874 hasta konsültasyonu, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştiren Türk doktorları, 3 bin 828 yerel sağlık personeline de teorik ve pratik eğitimler verdi.

Ev sahibi ülkelerde cihaz ve tecrübe eksikliği gibi nedenlerle yapılamayan ameliyatlar da yerinde ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Türk doktorlar Kasım'da Karakalpakistan'da

Sağlık haftalarının 42'ncisi ise 1-11 Kasım arasında Özbekistan'a bağlı özerk Karakalpakistan bölgesinde düzenlenecek.

Hafta kapsamında Nukus şehrinde plastik cerrahi ve kadın doğum branşlarında ameliyatlar gerçekleştirilecek.

Açıklamada, "Sağlık haftaları doktorlarımızın bölge halkı ve sağlık çalışanları ile güçlü bağlar kurmasını sağlıyor. Öte yandan ülkemizin yetişmiş insan gücü, sağlık turizmi ve tıbbi malzeme üretimindeki kapasitesi bu programlarla yurt dışında tanıtılıyor." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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