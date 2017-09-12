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Türkiye ilaç sektörünün zirvesindeki birliğe üye oldu

Türkiye, aralarında İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avusturalya'nın da yer aldığı "Uluslararası İlaç Denetim Birliği" üyeliğine kabul edildi.

Türkiye ilaç sektörünün zirvesindeki birliğe üye oldu

Türkiye, aralarında İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avusturalya'nın da yer aldığı "Uluslararası İlaç Denetim Birliği" üyeliğine kabul edildi.

12 Eylül 2017 Salı 16:26
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Türkiye ilaç sektörünün zirvesindeki birliğe üye oldu

Türkiye, aralarında İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avusturalya gibi ilaç sektöründe önde gelen ülkelerin de yer aldığı Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliğine kabul edildi.

Birliğe kabulle, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan tüm denetimler dünyada kabul görecek, ülkede üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği tescil edilmiş olacak ve ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engeller de ortadan kalkacak. 

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avusturalya'nın da yer aldığı PIC/S üyesi ülkeler içinde olabilmek için Türkiye adına ilk başvuru 1989 yılında yapıldı.

5 ayrı ülkeden gelen müfettişler sıkı bir denetim gerçekleştirdi

Başvurunun 1991 yılında kriterlerin sağlanamadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) tarafından çalışmalar tekrar başlatıldı.

TİTCK tarafından yürütülen çalışmalar sonunda 78 parametreden oluşan üyelik için gerekli kriterler yerine getirildi. Şubat ayında 5 ayrı ülkeden gelen müfettişler, 10 gün boyunca TİTCK'de sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında Türkiye'deki ilaç üretim tesislerinde Kurum Sağlık Denetçilerince yürütülen GMP denetimleri de yerinde değerlendirildi. 

Üyelik ne getiriyor?

Türkiye'nin PIC/S üyesi olmasıyla, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan denetimler tüm dünyada kabul görecek.

Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği tescil edilmiş olacak ve burada üretilen ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engeller de ortadan kalkacak. Türkiye'nin üyeliği sonucunda, ilaç ihracatı da artacak. Yerli ilaç sektörünün heyecanla beklediği üyelik, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDİngiltereIrlandaAlmanyaKanadaJaponyaIlaç SektörüUluslararası İlaç Denetim Birliği
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