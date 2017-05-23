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'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle' sağlığına kavuştu

Sağ ve sol akciğerleri ile karaciğerinde yaklaşık 10 santimetre çapında 3 köpek kisti bulunan hasta, tüm kistlerin çıkarıldığı ardışık kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle' sağlığına kavuştu

Sağ ve sol akciğerleri ile karaciğerinde yaklaşık 10 santimetre çapında 3 köpek kisti bulunan hasta, tüm kistlerin çıkarıldığı ardışık kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

23 Mayıs 2017 Salı 11:50
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'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle' sağlığına kavuştu

İSTANBUL - Sağ ve sol akciğerleriyle, karaciğerinde yaklaşık 10 santimetre çapında 3 köpek kisti (kist hidatik) bulunan hasta, tüm kistlerin çıkarıldığı ardışık kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, birden fazla organında, köpek ve benzeri hayvanların dışkısında bulunan parazit yumurtalarının temasıyla bulaşan kist hidatik tespit edilen hastanın, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle ameliyat edildiğini söyledi.

Yiyit, hastalığın tedavisinde açık ameliyatların tercih edildiğini, yayılma riski nedeniyle uzun yıllar boyunca da kapalı ameliyatlardan uzak durulduğunu belirterek, "Günümüzde özellikle akciğer yerleşimli kistler için kapalı ameliyat yeni yeni yapılmaya başlanmıştır. Bir veya iki delikten yapılan kapalı ameliyat tekniği büyük kistler için önerilmemektedir." dedi.

"Biz asma yöntemiyle lezyonu kesiye çekiyoruz"

Geliştirdikleri yöntemle kistin kavitesini göğüs duvarına astıklarını ifade eden Yiyit, "Biz asma yöntemiyle lezyonu kesiye çekiyoruz. Yani açığa geçme durumu olur diye kapalı ameliyat kesisini hep muhtemel açık ameliyat hattından yapıyoruz. Bunu da dünyada ilk kez biz uyguladık." diye konuştu.

Doç. Dr. Yiyit, bu sayede 3 santimetrelik bir delikten kamera yardımıyla, farklı boyut ve yerleşimli kistleri başarıyla tedavi edebildiklerini dile getirerek, ayrıca, özellikle akciğerlerden kistin çıkarılmasının ardından geride kalan boşluğun büzdürülmesi anlamına gelen ve ameliyatın en zor kısmını oluşturan kapitonaj yönteminin kolaylıkla uygulanabildiğini vurguladı.

Dışarıdan gerdirerek akciğerdeki boşluğu ameliyat deliğinin tam karşısına sabitlediklerini, böylece akciğeri tutmak için bölgeye ilave bir aletle müdahale etmelerine gerek kalmadığını ifade eden Yiyit, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle, ameliyat deliğinden herhangi bir ilave alet sokmaya gerek kalınmadığı için çok daha küçük kesilerle operasyon olanaklı hale gelmektedir. Bunun ilave artısı, bir terslik olup da açığa geçecek olursak, ikinci bir kesiye ihtiyaç olmadan kapalı ameliyat kesisini büyüterek çözmek oldu. Karaciğer kisti de ultrason eşliğinde tedavi edildi. Bu yeni teknik sayesinde kapalı yöntemle dev ve ulaşılması zor yerleşimli kistleri çok küçük kesilerden ameliyat etmek artık mümkün. Böylelikle hastalar vücudunun her iki tarafına yapılacak büyük ameliyat kesileri ve bu nedenle oluşacak ameliyat sonrası ağrılardan kurtulmuş oldu. Uyguladığımız yöntemle hastamız ameliyatın ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi."

AA

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TürkiyeSağlıkYöntem
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