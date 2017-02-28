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Türkiye'de 7 milyon kişi nadir hastalıkların kıskacında

Türkiye'de akraba evliliklerinin yaygın olması nedeniyle genetik geçişli birçok nadir hastalığın Avrupa ve ABD'den daha sık görüldüğü ve 6-7 milyon kişinin nadir hastalıklara sahip olduğu belirtildi.

Türkiye'de 7 milyon kişi nadir hastalıkların kıskacında

Türkiye'de akraba evliliklerinin yaygın olması nedeniyle genetik geçişli birçok nadir hastalığın Avrupa ve ABD'den daha sık görüldüğü ve 6-7 milyon kişinin nadir hastalıklara sahip olduğu belirtildi.

28 Şubat 2017 Salı 13:46
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Türkiye'de 7 milyon kişi nadir hastalıkların kıskacında

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Nadir Hastalıklar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Geçmişte nadir hastalıkların "yetim hastalıklar" olarak adlandırıldığını ve bu grup hastalıklarla ilgili tanı, tetkik ve tedavi olanaklarının sınırlı olduğunu aktaran Demir, bu hastalıklarda kullanılan ilaçların da "yetim ilaçlar" olarak isimlendirildiğini belirtti. Demir, her geçen gün bu alanda yürütülen çalışmaların hız kazandığı ve ilaçların ulaşılabilir hale geldiği bilgisini verdi.

"Ülkemizde yaklaşık 6-7 milyon insan nadir hastalıklara sahip"

Nadir görülen hastalıklardan özellikle kan hastalıklarının erken tanı ve tedavi uygulanmadığı takdirde kronik, ilerleyici ve hayatı tehdit edici durumla sonlanabileceği uyarısında bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Çoğunlukla genetik nedenlerden kaynaklanan bu hastalıkların yaygın görüldüğü ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Ülkemizde hala her 5 evlilikten birinin akraba evliliği olması nedeniyle genetik geçişli ve çekinik olarak kalıtılan birçok nadir hastalık, Avrupa ve ABD'den daha sık görülüyor. Ülkemizde yaklaşık 6-7 milyon insan nadir hastalıklara sahip."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hematoloji DerneğiProf. Dr. Ahmet Muzaffer DemirNadir Hastalıklar GünüNadir HastalıkSağlık
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