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"Türkiye'de 350 bin kök hücre bağışçısı bulunuyor"

OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turgut, "Türkiye'de her geçen yıl kök hücre bağışçısı artmaktadır. Bugün ülkemizde 350 bin civarında bağışçı bulunmaktadır." dedi.

"Türkiye'de 350 bin kök hücre bağışçısı bulunuyor"

OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turgut, "Türkiye'de her geçen yıl kök hücre bağışçısı artmaktadır. Bugün ülkemizde 350 bin civarında bağışçı bulunmaktadır." dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:25
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"Türkiye'de 350 bin kök hücre bağışçısı bulunuyor"

SAMSUN

Samsun'da, özel bir hastane ile Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğinin iş birliğinde, lösemi tedavisi gören çocuklar için "Kök hücre bağışı" kampanyası düzenlendi.

Hastanede çalışan doktor ve sağlık personelinin kök hücre bağışçısı olduğu etkinlikte, hastanede tedavi gören hastaların yakınları da bağışta bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turgut, burada yaptığı açıklamada, lösemi tedavisi gören insanların genelde ailelerinin kök hücre bağışçısı olduğuna işaret etti.

Türkiye'de lösemiden 50 yıl önce hastaların yüzde 100'e yakınının vefat ettiğine dikkati çeken Turgut, "Naklin ortaya çıkması ile yüzde 70-80 oranında bu hastalarımızı yaşatma şansı yakaladık. Türkiye'de her geçen yıl kök hücre bağışçısı artmaktadır. Bugün ülkemizde 350 bin civarında bağışçı bulunmaktadır." diye konuştu.

Nakil ihtiyacı duyulan hastalarda, önce kardeşlere baktıklarını dile getiren Turgut, "Türk toplumunda eskiden kardeş sayısı fazlaydı ama son yıllarda bu düşmeye başladı. Bu nedenle hastalarımızın önemli kısmında akraba dışında nakilleri gündeme alıyoruz." ifadesini kullandı.

Turgut, lösemili hastaya Türkiye'de yüzde 54, Avrupa'da ise yüzde 25 civarında bağışçı bulunabildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Maalesef yüzde 30 civarında hastaya ise verici bulunamamaktadır. Hekimler olarak amacımız hastalarımızın sağlığına kavuşması, sevdikleri ile beraber mutlu bir yaşam sürmesidir. Çocuk lösemili hastalarımızın yaklaşık yüzde 80'i, nakil ihtiyacı olmaksızın kemoterapi ile tedavi edilebilmektedir. Yüzde 15'inde ise çocukluk çağı hastalığı yeniden başlamaktadır. Bunlara mutlaka kemik iliği nakli yapılmalıdır."

Prof. Dr. Turgut, Türkiye'deki lösemi hastalarının tamamının nakil ihtiyacının karşılanabilmesi için bağışçı sayısının 3 milyona ulaşması gerektiğini kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kök HücreBağışOMÜProf. Dr. Mehmet Turgut
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