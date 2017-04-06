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'Türkiye'de 3 milyon obez var'

TBV Başkanı Erk, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. 80 milyon içerisinde 3 milyon bilimsel tanımlara uygun obez var. O 3 milyon obezin 1 milyon 800 bini, 18 yaşın altında." dedi.

'Türkiye'de 3 milyon obez var'

TBV Başkanı Erk, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. 80 milyon içerisinde 3 milyon bilimsel tanımlara uygun obez var. O 3 milyon obezin 1 milyon 800 bini, 18 yaşın altında." dedi.

06 Nisan 2017 Perşembe 12:29
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'Türkiye'de 3 milyon obez var'

Türkiye Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, Türkiye'de bilimsel tanımlamalara uygun 3 milyon obez olduğunu belirterek, "O 3 milyon obezin 1 milyon 800 bini, 18 yaşın altında." dedi.

TBV ile Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce, obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere, "Böbrek sağlığı ve beslenme" eğitimi verildi.

Timur Erk, Vali Fahri Yücel İlkokulunda düzenlenen programda, Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilere yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Erk, "Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. 80 milyon içerisinde 3 milyon bilimsel tanımlara uygun obez var. O 3 milyon obezin içerisinden 1 milyon 800 bini sizlerin yaşında. Yani 18 yaşın altında." diye konuştu.

Obeziteyle ilgili Türkiye'yi çok ciddi bir tehlikenin beklediğini vurgulayan Erk, şöyle konuştu:

"Onun için gençlere yanlış beslenmeyle ilgili konuları aktarmalıyız ki evlerine gittiklerinde, 'Anneciğim çorbayı yapmışsın, tuzunu da ayarlamışsın ama sofrada ilave tuz koyuyorsun, yanlış yapıyorsun.' diyebilmelisiniz. Aşırı tuz kullanımı artık yok. Çorbayı mümkün olduğu kadar az tuzla yapın ama ilave eklemeyin. Her şeyde tuz var. Biz buna tersine eğitim diyoruz. Gençler eve gittiğinde annesini ve babasını beslenme konusunda uyarabilmelidir. Her şeyin doğalını ve tazesini zamanında tüketmeliyiz. Örneğin domatesi vaktinde tüketmeliyiz. Bu birçok yiyecek için böyle. Tuz ve şeker tüketimine dikkat edilmelidir. Herkes için geçerli gazlı içecek değil, ayran içmeliyiz."

Oyuncu ve spor eğitmeni Hasan Yalnızoğlu da öğrencilere kendi hayatından örnekler sunarak, spor ve beslenmeye ilişkin bilgi verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Böbrek VakfıTBV3 Milyon ObezObezObezite
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