Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türk Kızılayı Mısır'a yardıma hazır

Türk Kızılayı, Mısır Kızılayı ile iletişime geçerek, ülkede yaşananlar karşısında yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Türk Kızılayı Mısır'a yardıma hazır

Türk Kızılayı, Mısır Kızılayı ile iletişime geçerek, ülkede yaşananlar karşısında yardıma hazır olduğunu bildirdi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 16:52
3178 Okunma
Türk Kızılayı Mısır'a yardıma hazır
ANKARA

Türk Kızılayından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Kolabaş'ın, kısa bir süre önce, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğini ve Mısır Kızılayını ziyaret ederek, yetkililerle görüştüğü anımsatıldı.

Kolabaş'ın, yetkililere, Türk Kızılayının bölgede insani görev yapma noktasında hazır olduğunu bildirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal afetler kadar insan kaynaklı afetlerde de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılayı, bir süredir Mısır'da yaşanan olayların neden olduğu can kaybı ve yaralanmalar neticesinde yardım girişimlerini hızlandırdı. Mısır Kızılayı ile iletişime geçen Türk Kızılayı, bölgedeki insan acısının dindirilebilmesi için yardım teklifinde bulundu."

Açıklamada, Mısır Kızılayından gelecek cevaba göre, bölgeye yönelik yardım çalışması gerçekleştirebilmek amacıyla tüm hazırlıkların tamamladığı vurgulanarak, bölgedeki gelişmelerin, devletin ilgili organlarıyla koordineli şekilde yakından takip edildiği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 16:53
Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı Mısıra Yardıma Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ