Türk Kızılayı Mısır'a yardıma hazır

ANKARA

Türk Kızılayından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Kolabaş'ın, kısa bir süre önce, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğini ve Mısır Kızılayını ziyaret ederek, yetkililerle görüştüğü anımsatıldı.

Kolabaş'ın, yetkililere, Türk Kızılayının bölgede insani görev yapma noktasında hazır olduğunu bildirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal afetler kadar insan kaynaklı afetlerde de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılayı, bir süredir Mısır'da yaşanan olayların neden olduğu can kaybı ve yaralanmalar neticesinde yardım girişimlerini hızlandırdı. Mısır Kızılayı ile iletişime geçen Türk Kızılayı, bölgedeki insan acısının dindirilebilmesi için yardım teklifinde bulundu."

Açıklamada, Mısır Kızılayından gelecek cevaba göre, bölgeye yönelik yardım çalışması gerçekleştirebilmek amacıyla tüm hazırlıkların tamamladığı vurgulanarak, bölgedeki gelişmelerin, devletin ilgili organlarıyla koordineli şekilde yakından takip edildiği belirtildi.