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Türk doktorların ''kansız beyin ameliyatlarını'' dünya izleyecek

Hacettepe ve Cerrahpaşa tıp fakültesi ekiplerince geliştirilen beyin damar hastalıklarının kafatası açılmadan bıçaksız tedavisine imkan veren operasyon tekniklerini, yarın canlı bağlantılarla 800'den fazla uzman izleyecek.

Türk doktorların ''kansız beyin ameliyatlarını'' dünya izleyecek

Hacettepe ve Cerrahpaşa tıp fakültesi ekiplerince geliştirilen beyin damar hastalıklarının kafatası açılmadan bıçaksız tedavisine imkan veren operasyon tekniklerini, yarın canlı bağlantılarla 800'den fazla uzman izleyecek.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 08:27
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Türk doktorların ''kansız beyin ameliyatlarını'' dünya izleyecek

     Hacettepe ve Cerrahpaşa tıp fakültesi ekiplerinin, beyin damar hastalıklarının kafatası açılmadan bıçaksız tedavisine imkan veren operasyon tekniklerini kullanarak yarın yapacağı ameliyatı, farklı ülkelerden 800'ün üzerinde uzman, canlı bağlantılarla izleyecek.
     Hacettepe ve Cerrahpaşa tıp fakültelerinin, 2006 yılından bu yana düzenlediği ''Anatolian course of interventional euroradıology'' adlı eğitim kursunun bu yılki eğitimleri, yarın İstanbul'da başlayacak. Kursa  bu yıl 800'ün üzerinde uzmanın katılması bekleniyor.
     Hem kursa katılan uzmanlar hem de farklı ülkelerden bilim adamları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, ileri damar içi ameliyatsız tedavi tekniklerinin kullanılarak yapılacağı ameliyatı canlı izleyecek. 


     Ayrıca, ameliyatı farklı ülkelerden uzmanlar da online bağlantısıyla izleme imkanına sahip olacak.

-''Dünyada yaygın kabul gördü''-

Hacettepe Üniversitesi(HÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Saruhan Çekirge, HÜ'de yapılacak ameliyatları 800'den fazla uzman hekimin izleyeceğini ve bu teknikleri öğreneceğini belirtti.

Söz konusu kursu 7 yıldır, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiklerini ifade eden Çekirge, ''Türk tıbbında kendi alanında lider olan tek gerçek, tıp alanı girişimsel nöroradyoloji'' olduğu iddiasında bulundu.

Geliştirdikleri tekniğin, beyin damar hastalarında en ileri tedavi tekniği olduğunu kaydeden Çekirge, ''Yöntemimiz, bıçaksız ve dolayısıyla kansız bir yöntemdir'' diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Bilim Dalı Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Naci Koçer de ABD dahil olmak üzere pek çok ülkenin uzman hekiminin Türk doktorların geliştirdiği tekniği görmek için Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 00:30
Anahtar Kelimeler:
Türk Doktorları
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