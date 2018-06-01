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Türk cerrahları 3 santimetrelik kesiyle kalp ameliyatı yapıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahları, kalp ameliyatlarını, göğüsü açmak yerine meme altından 3 santimetrelik kesiyle gerçekleştiriyor.

Türk cerrahları 3 santimetrelik kesiyle kalp ameliyatı yapıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahları, kalp ameliyatlarını, göğüsü açmak yerine meme altından 3 santimetrelik kesiyle gerçekleştiriyor.

01 Haziran 2018 Cuma 13:50
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Türk cerrahları 3 santimetrelik kesiyle kalp ameliyatı yapıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahları, kalp ameliyatlarını, göğüsü açmak yerine meme altından 3 santimetrelik kesiyle yapıyor.

Fakültenin Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu, açık kalp ameliyatlarının saatler sürdüğünü ve ciddi risk taşıdığını belirterek, dünyada sayılı merkezde göğüsten açılan küçük kesiyle operasyonların gerçekleştirildiğini söyledi.

Türk cerrahlarının bu alanda yeni bir yöntem geliştirerek, bir ilke imza attığını bildiren Durdu, meme etrafından küçük kesiyle gerçekleştirilen kalp ameliyatlarını bir adım ileriye götürerek, memenin kahverengi dokusunun alt kısmında açılan 3 santimetrelik kesiyle yaptıklarını anlattı. Durdu, kesinin hemen üzerinden içerisinin görülmesi amacıyla özel bir kamera sistemi yerleştirildiğini, cerrahinin ardından operasyonun tamamlandığını bildirdi.

Durdu, yöntemin romatizma nedeniyle kalp kapağı daralan, yırtılan, bozulan, yetmezlik yaşayan, doğuştan kalbi delik olan, baypas cerrahisi gereken, kalp içi tümör ve ritm bozuklukları bulunan hastalara uygulandığını dile getirdi. Durdu, daha önce açık kalp ameliyatı geçiren hastalara da bu operasyonun yapılabileceğini vurguladı.

"Rahatça gezmeyi hayal ediyorum"

Kalp kapakçıklarındaki sorun nedeniyle operasyon geçiren kendilerine başvuran Döne Ceyhan 6 yıldır sağlık sorunu yaşadığını ve son dönemde durumunun ağırlaştığını anlatarak, "Hacca gidecektim, on senedir bekliyordum, bu yıl çıkmıştı ama olmadı. Rahatça gezmeyi hayal ediyorum, namazımı kılabilmek, orucumu tutabilmek istiyorum artık. Bunları yapabileceğimi ve hocam uygun gördüğünde hacca gidebileceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Serkan Durdu da Döne Ceyhan'ın tedavi için kendilerine geldiğinde ameliyat edilebilecek durumda olmadığını belirterek, "Akciğer basıncı son derece yüksekti. Çok ciddi risk altındaydı, nefes dahi alamıyordu. Bir hafta süresince hastamızı ameliyat edebilmesi için tedaviye aldık. Sonrasında geliştirdiğimiz yöntemle 3 kapağını da değiştirdik. Eş zamanlı olarak hastanın kalp ritm bozukluğuna da müdahale ettik." dedi.

Durdu, söz konusu hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakında taburcu edileceğini belirterek, "Hastamızın bu hastalığa bağlı ölüm riski ortadan kalktı." diye konuştu.

"Kendi işlerimi kendim yapabiliyorum"

Açık kalp cerrahisiyle 1994'te sol kapak operasyonu geçiren, ilerleyen yıllarda sağ kalp kapakçığında da sorunlar yaşayan Mazlume Söylemez de Türk cerrahlarının yeni yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Söylemez, açık kalp ameliyatı geçirdiği dönemlerin çok zor olduğunu aktararak, "O dönemler çok kötüydü. Bu ameliyattan önce de çok kötü bir dönem yaşıyordum. Açık cerrahinin çok sonrasında işlerimi yapabilmeye başlamıştım, şimdi ise birkaç gün önce ameliyat olmama rağmen kendi işlerimi kendim yapabiliyorum." dedi.

Hastaneden çıkacağı anı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Söylemez, sevdikleriyle vakit geçirmek istediğini vurguladı.

Dünyaca ünlü cerrahlarla paylaşılacak

Türk cerrahlarının bir adım daha geliştirdiği yöntemin sonuçları uluslararası kongrede duyurulacak.

Kanada'da dünyanın önde gelen kalp cerrahlarının bir araya geleceği kongrede, yöntemin uygulama aşamaları ve elde edilen sonuçlar paylaşılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiKalp-Damar CerrahisiDoç. Dr. Serkan Durdu
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