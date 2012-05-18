Turan Çolak özel servise alındı

ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Turan Çolak'ın bugün 13.50 itibariyle yoğun bakımdan çıkartılarak özel servise alındığını belirtti.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

''Hastamız uyanık durumda. Sistem bulguları doğal. Hasta, doktorlarıyla iletişim kurabiliyor, anlaşılır şekilde konuşabiliyor ve uyumlu şekilde komutlara cevap verebiliyor. Transfer edilen dokuları ve tüm bölgeleri sağlıklı ve sorunsuz.''

Erdoğan, kamuoyundan gelen yoğun istek ve merak üzerine hastanın kendisinin ve yakınlarının onayı alınarak nakil sonrası ilk fotoğrafının kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti.

Fotoğrafta, Çolak'ın saçlarının tamamen tıraş edildiği görülüyor.