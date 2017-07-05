Tüp bebek tedavisi , doğurganlık sorunları olan insanlara bebek sahibi olmasına yardımcı olan çeşitli tekniklerden biridir. Tüp bebek sırasında kadının yumurtalıklarından bir yumurta alınır ve bir laboratuarda sperm ile döllenir. Bir döllenmiş yumurta embriyo olarak adlandırılır ve büyümek ve gelişmek için anne adayının rahmine transfer edilir.

Tüp bebek tedavileri artık tüm dünyada standartlaştırılmıştır ve temel bazı adımlardan oluşur. Tüp bebek tedavisi yumurtalıkların uyarılmasıyla başlar ve birçok yumurta hücresi üretir. Bir sonraki adım, embriyo oluşturmak için yumurta toplamak ve döllemektir. Embriyolar daha sonra uterusa nakledilmeden 3-5 gün inkübatörlerde saklanır. Hamilelik testi, transferden 10-12 gün sonra yapılır. Tüp bebek tedavi protokolleri standartlaştırılmış olsa da, laboratuar koşulları, tıbbi ekibin tecrübesi ve embriyo transfer metodları gebelik oranlarında büyük değişiklikler yapabilir.

Tüp bebek merkezleri rekabetten ve hastalardan daha fazla embriyo transferi konusunda baskı altındadır. Bununla birlikte, bu, çoklu gebelikte bir artışa neden olur.

Kimlere tüp bebek tedavisi uygulanır?

Tüp bebek tedavisi, iki yıldır düzenli olarak korunmasız cinsel ilişki yoluyla hamile kalmaya çalışan 43 yaş altı kadınlara veya suni dölleme için 12 döngüye sahip kadınlara sunulmalıdır.

Tüp bebek tedavisi altı ana aşamadan oluşur:

Doğal döngünün bastırılması - adet döngüsü ilaçla bastırılır

Yumurta tedarikinizi artırın - yumurtalıkları normalden daha fazla yumurta üretmeye teşvik etmek için ilaçlar kullanılır

Gelişiminizi izleyin ve yumurtalarınızı olgunlaştıracak şekilde yapın - yumurtaların gelişimini kontrol etmek için bir ultrason taraması yapılır ve olgunlaşmalarına yardımcı olmak için ilaç kullanılır

Yumurtaları toplamak - yumurtaları çıkarmak için vajinadan yumurtalıklara bir iğne sokulur

Yumurtaları gübrelemek - yumurtalar döllenmelerine izin vermek için birkaç gün boyunca spermle karıştırılır.

Embriyo (lar) ın transfer edilmesi - bir veya iki döllenmiş yumurta (embriyo) rahim içine yerleştirilir

Embriyo (lar) rahmine aktarıldıktan sonra, tedavinin işe yarayıp yaramadığını görmek için gebelik testi yapmadan önce iki hafta beklemeniz gerekecek.

Tüp bebek başarı oranı, infertilitenin nedeni (biliniyorsa), tedavi altındaki kadının yaşına bağlıdır. Genç kadınların başarılı bir hamileliğe sahip olma olasılığı daha yüksektir. Başarılı bir hamilelik şansının çok düşük olduğu düşünülürse IVF 42 yaş üstü kadınlar için genellikle önerilmez.

2010 yılında, canlı doğumla sonuçlanan tüp bebek tedavilerinin yüzdesi şöyleydi: