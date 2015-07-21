Tükürükten Alzheimer teşhisi mümkün olabilir

ANKARA - Kanada'da Alberta Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaşlılıkla ilgili bir çalışmaya katılan gönüllülerin tükürüklerini inceledi ve Alzheimer'ın biyolojik belirtilerine, hastalığın yol açtığı sorunların görülmesinden yıllarca önce rastlanabileceğini saptadı.



Sağlıklı kişilerle hafif bilişsel sorunlar yaşayan ve Alzheimer'a yakalananların tükürük örneklerini karşılaştıran araştırmacılar, tükürükteki bileşenlerin farklılık gösterdiğini gördü.



Araştırmacılar, sonuçların kişinin Alzheimer riski taşıyıp taşımayacağını belirlemek amacıyla bir testin geliştirilmesine ışık tuttuğunu vurguladı.



Araştırmanın sonuçları, ABD'de düzenlenen Uluslararası Alzheimer Derneği'nin bu yılki konferansında sunuldu.



Daha önce yapılan araştırmalar, Alzheimer'a kan testiyle teşhis konulabileceğini göstermişti.



Amerikalı bilim adamları, kandaki bazı bileşenlerin seviyesinin hastalık baş göstermeden önce artıp, hastalıkla azaldığını ortaya koymuştu.

