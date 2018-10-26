Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92494
ALTIN
223.565
DOLAR
5.6104
STERLİN
7.1578
EURO
6.3674
'Truva Atı'na benzer antibiyotik
'Truva Atı'na benzer antibiyotik
SOM mühimmatı için imza
SOM mühimmatı için imza
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi...
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin...

'Truva Atı'na benzer antibiyotik

Bilim insanları, erken klinik çalışmalarda dirençli bakterilerde etkili olan yeni bir antibiyotik geliştirdiklerini bildirdi.

'Truva Atı'na benzer antibiyotik

Bilim insanları, erken klinik çalışmalarda dirençli bakterilerde etkili olan yeni bir antibiyotik geliştirdiklerini bildirdi.

26 Ekim 2018 Cuma 14:05
0 Okunma
'Truva Atı'na benzer antibiyotik

BBC'nin haberine göre, bir ilaç firması tarafından üretilen antibiyotik, Yunan mitolojisindeki "Truva Atı" gibi davranarak, gizlice bakterinin içine girmeyi başardı.

Yunan savaşçılarını Truva şehrine gizlice sokmak için kullanılan dev tahta atın hikayesinden ilham alınarak üretilen antibiyotiğin, vücuda girdiğinde demire bağlandığı, dolayısıyla kandırılan bakterinin hücrelerinin içine girmeyi ve bakteriyi yok etmeyi başardığı kaydedildi.

Araştırmacılar, ilacın bu yönüyle Truva Atı'na benzediğini, aradaki farkın antibiyotiğin bakteriye girmek için "tahta" değil demiri kullanması olduğunu söyledi.

Böbrek veya idrar yolu enfeksiyonu olan 448 kişi üzerinde yapılan deneylerin, ilacın hali hazırda kullanılan antibiyotik tedavileri kadar etkili ve güvenli olduğunu gösterdiği belirtildi.

Çalışmanın sonuçları "Lancet Infectious Diseases" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BbcTruva AtıYunan MitolojisiSağlıkAntibiyotik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İlaç tedariki sorununun nedeni, avro kurunun güncellenmemesi'
'İlaç tedariki sorununun nedeni, avro kurunun güncellenmemesi'
ERKEN TANI İLE AKCİĞER KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİR
ERKEN TANI İLE AKCİĞER KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİR
"Sedef, tedavi edilebilir bir hastalıktır"
"Sedef, tedavi edilebilir bir hastalıktır"
'Hekime giden hasta yanında film taşımayacak'
'Hekime giden hasta yanında film taşımayacak'
Anne ölümlerini azaltacak 'müdahale timleri' devrede
Anne ölümlerini azaltacak 'müdahale timleri' devrede
"Yüzümüzdeki kırışıklıkların yüzde 80 sebebi güneş"
"Yüzümüzdeki kırışıklıkların yüzde 80 sebebi güneş"
Sağlık Bakanlığından anne ölümlerini azaltmak için müdahale timi
Sağlık Bakanlığından anne ölümlerini azaltmak için müdahale timi
Hamilelikte Kan Uyuşmazlığına Dikkat! 
Hamilelikte Kan Uyuşmazlığına Dikkat! 
'Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor'
'Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ