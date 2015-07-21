TRILOGY CİHAZI KANSER İLE SAVAŞIYOR!

(HABER: SUMRU AYDIN)





YENİ NESİL KANSER TEDAVİSİNDEN NE ANLAMALIYIZ?

Kanserle savaşan üç farklı branşta da (cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi) asıl amaç öncelikle tümörü doku veya organdan tamamen silmek, bunu yaparken de vücudumuzdaki sağlıklı olan hiçbir yere zarar vermemektir. Artık kişiselleştirilmiş tıp ve kişiye özel tedavilerden bahsediyoruz.

“Trilogy cihazı kullanırken hastalarımızın tedavisinde tedaviye bağlı minimum yan etki, tümörün ortadan kaldırılmasında maksimum başarı elde ediyoruz.”

BİZE DAHA ÖNCE UYGULANAN TEDAVİLERDEN FARKI NEDİR?

Radyoterapide daha önceleri Kobalt60 (Co60) cihazı kullanılmaktaydı. Hastaları tedavi ederken tedavi alanındaki sağlıklı dokuları yeterince koruyamazdık. Tedaviye bağlı yan etkilerimiz fazlaca olurdu. Ancak son zamanlarda hızla geliştirilmiş olan LİNAC tabanlı gelişmiş radyoterapi cihazları ile hedefe yönelik tedavi yapmaktayız. Bunun anlamı tümörü hedef alarak tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak, sağlıklı organları en iyi şekilde korumaya çalışmaktır. Trilogy cihazı kullanırken hastalarımızın tedavisinde tedaviye bağlı minimum yan etki, tümörün ortadan kaldırılmasında maksimum başarı elde ediyoruz.

VÜCUDUN TÜMÜNE YAYILAN KANSERLERDE TRILOGY CİHAZININ ETKİSİ NEDİR?

Kanser eğer tüm organlara yayılmışsa yapmamız gereken şey vücuttaki hayati önem taşıyan başlıca kritik organları koruma altına almaktır. Tümörün yerle şimine göre korunacak organlar değişir. Radyoterapi yapılırken sağlıklı organları daha iyi koruyabilmek için TRILOGY cihazını kullanmaya ihtiyaç duyulur.

RADYASYONUN İNSANLARI İYİLEŞTİRİCİ YÖNÜ NEDİR?

Radyasyonlar madde ve biyolojik ortamdan geçerken çarpıştığı atom ve molekülleri iyonize ederek biyolojik ve fiziksel etki gösterirler. İyonizan radyasyonların tümör ve diğer hücreleri öldürücü etkisi olması nedeniyle modern kanser tedavisinde kullanılır.





TRİLOGY CİHAZININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Trilogy’de bulunan yöntemlerin özelliklerini kısaca şöyle özetlemek mümkün:

IMRT ÖZELLİĞİ

Radyoterapi cihazında şimdiye kadar kullandığımız 3D (3 boyutlu) konformal tedavinin gelişmiş formudur. Radyoterapi cihazı ile insan vücuduna tek bir ışın demeti göndermek yerine radyasyonu binlerce ışıncığa bölerek yoğunluk farklılıkları oluşturulmuş alanlardan tedavi yapılır. Böylece sağlıklı olan doku ve organlar en iyi şekilde korunurken, hastalıklı olan dokuya en yüksek radyoterapi dozu verilmesi sağlanır.

RapidArc ÖZELLİĞİ

Cihaz hasta etrafında bir veya daha fazla dairesel olarak döner. Bu teknikte tümörlü olan doku daha hassas ve yüksek dozda ışınlanırken, komşu sağlam dokular çok yüksek oranda radyasyondan korunur. RapidArc tekniği ile hastaların günlük tedavi süresi aynı işi yapan diğer cihazlara göre göreceli olarak daha kısadır. Ayrıca RapidArc’ın yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğini uygulayan diğer cihazlara göre avantajı daha az monitor unit (radyoterapi doz birimi) kullanılır.

SRT (Stereotaktik Radyocerrahi) ÖZELLİĞİ

Trilogy cihazının bu özelliği sayesinde birkaç santimetre büyüklüğünde çok küçük tümörlere noktasal ışınlama yapabilir. Böylece tümöre çok yüksek dozda yoğunlaştırılmış iyonize radyasyon verilir. Tümörün çevresindeki normal dokuda çok hızlı doz düşüşü sağlanarak sağlıklı dokuların radyasyondan zarar görmesi en aza indirilir. Stereotaktik radyocerrahi özelliği kullanıldığında hastanın tedavisi birkaç seansta tamamlanır. Ancak cihazın bu özelliği doğru seçilmiş hasta gruplarına uygulanması gerekmektedir.

IGRT ÖZELLİĞİ (GÖRÜNTÜ KILAVUZLUĞUNDA RADYOTERAPİ)

Yakın zamana kadar radyoterapi uygulaması sırasında tümörün ve ışınlanan bölgenin tam olarak sabit olmaması ve ışınlama sırasında hareket edebilmesi nedeniyle tedavi sırasında geniş emniyet sınırı kullanılırdı. Maalesef daha fazla sağlıklı doku radyasyona maruz kalırdı. Radyoterapiye bağlı gelişen yan etkiler fazlaydı. Emniyet marjı küçük verildiğinde tümörün tedavi sırasında alan dışında kalma riski vardı. Radyoterapi cihazlarındaki teknolojik gelişime paralel olarak hastaların günlük tedavi öncesi, tedavi sonrası ve en önemlisi tedavi sırasında doğru yeri ışınlayıp ışınlamadığımızı kontrol etmek için tedavi sahasının görüntüsünü almaktayız. Buna cihazın IGRT özelliği denir. Bu sayede eğer ışınladığımız bölgeden aldığımız görüntülerde farklılıklar varsa gerekli düzeltmeler yapıp tedavimizi daha doğru yapmamızı sağlarız.



