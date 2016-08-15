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TİKA'nın yaptırdığı hastane 120 bin kişiye şifa dağıttı

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yaptırılan Nyala Türkiye Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sudan’da ve bölgedeki diğer ülkelerde yılda 120 bin hastaya hizmet veriyor.

TİKA'nın yaptırdığı hastane 120 bin kişiye şifa dağıttı

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yaptırılan Nyala Türkiye Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sudan’da ve bölgedeki diğer ülkelerde yılda 120 bin hastaya hizmet veriyor.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 14:13
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TİKA'nın yaptırdığı hastane 120 bin kişiye şifa dağıttı

 Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan NyalaTürkiye Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sudan’da ve bölgedeki diğer ülkelerde yılda 120 bin hastaya hizmet veriyor.

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından yaptırılan ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Nyala Türkiye Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, konumu itibarıyla Afrika’nın merkezinde bulunuyor.

Sudan’ın yanı sıra Kamerun, Çad, Gambiya ve civar ülkelerden gelen hastaların da tedavisinin yapıldığı hastanede, yılda 120 bin hastaya hizmet veriliyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen tüm sağlık çalışanları, 120 yataklı hastanede Sudanlı meslektaşları ile birlikte büyük bir uyum içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Hastanede, başta kadın doğum, çocuk, patoloji, radyoloji, dahiliye, üroloji olmak üzere ihtiyaç hissedilen her alanda hastalara teşhis ve tedavi hizmetleri sunuluyor.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 14:14
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