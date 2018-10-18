Tıbbi malzeme alımında 'e-ihale dönemi' başladı

ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın hızlı tedarik, uygun fiyat, kaliteli ürün ve etkin stok yönetimi sağlama hedefi ile "Sağlık Market" projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

"Malzeme alımlarını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için e-ihale uygulamasını başlattık." ifadesini kullanan Koca, farklı fazlardan oluşan proje ile tıbbi sarf malzemesi, ilaç ve cihazların temininin kolaylaştırılmasının ve yerlilik oranının artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Koca, Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, elektronik ihalelerde malzeme tedarikinin, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanacağını, elektronik ihale uygulamasının 2 gün içinde sonuçlanacağını ifade etti.

İhalelerle hastanelerin stok gün sayıları ve maliyetlerinin de azalacağına değinen Koca, küçük ölçekli yerli firmaların piyasa dışında kalmasının önlenmesi ve teknik şartları karşılayan tüm firmaların ihalelere eşit şartlarda katılımının sağlanmasının amaçladığını bildirdi.

Yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı

Koca, sistemde yer almak isteyen firmaların ürün numunelerini DMO'ya teslim edeceğini, teknik şartları karşılayan ürünler için çerçeve anlaşmasının da imzalanacağını vurgulayarak, yerli malı belgesi bulunan orta ve yüksek teknolojili ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacağını, 90 günlük ödeme süresiyle yerli firmaların destekleneceğini aktardı.

Teknik uygunluk değerlendirmesi sayesinde kalitenin yükseleceğine işaret eden Koca, "Bu sistem yerlileşme ve millileşmeyi güçlendirecek, tekelleşme ihtimalini ise ortadan kaldıracak. Elektronik ortamda açık ihaleyle hastanelere sık alım yapabilme imkanı sağlıyoruz. Bu sayede benzer ihtiyaçlar için uygulanan fiyat farklılıklarının önüne geçilecek." açıklamasında bulundu.

"Tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetlerinde aksamaya müsamaha yok"

Tıbbi malzeme alımı konusundaki tartışmalara da değinen Koca, tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Hiçbir devlet hastanesinde bu sebeple bir aksama yaşanmadığını kaydeden Bakan Koca, bütçe yönetimleri ayrı olan üniversite hastanelerine de bu konuda her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Bakan Koca, "Tıbbi malzeme alım süreçlerinin daha rahat yürütülmesi adına hızlı e-ihale (Sağlık Market), ortak stok paylaşımı ve gerekli hallerde Sağlık Uygulama Tebliği fiyatı üzerinde alım, gerektiğinde hasta nakli dahil her türlü tedbir Bakanlığımızca alınmaktadır. Buna rağmen hastanelerimiz teminde gecikirse Genel Bütçe kaynakları kullanılarak alım yapıyoruz ve ilgili hastanemize gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Projenin ilk fazı 100 günlük eylem planında

Toplam 3 fazda hayata geçirilecek "Sağlık Market" uygulamasının ilk aşamasında, yüksek tüketime sahip 113 kalem basit tıbbi sarf malzeme belirlendi.

Faz 2'de, branş hekimleri ve alan uzmanlarınca belirlenen 400 kalem tıbbi sarf malzemenin teknik şartname, tedarikçi, tüketim ve fiyat analizlerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bu fazın 2019'un ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Faz 3'de ise alıma konu edilecek 100 kalem jenerik ilaç belirlendi ve standart teknik şartnameler oluşturuldu. Bu fazın da 2019'un ikinci çeyreğinde uygulanması öngörülüyor.